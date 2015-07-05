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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

۲۴ حریق در سطح شهر مشهد اطفاء شد

۲۴ حریق در سطح شهر مشهد اطفاء شد

مشهد - مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از وقوع ۲۴ حریق و اطفای آن در طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهر مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد دوم حسن جعفری روز شنبه با بیان اینکه  از مجموع ۲۴ مورد آتش سوزی به وقوع پیوست i در مشهد ۹ مورد آن مربوط به آتش سوزی خار و خاشاک و ضایعات بوده است به خبرنگاران گفت: در این راستا تعداد ۴ مورد مربوط به آتش سوزی در کولر های ابی و کنتور برق گزارش شده است .

وی افزود: در این مدت همچنین آتش‌نشانان به ۴۶ مورد عملیات حریق و حادثه اعزام شدند که از میان این حوادث ۲۴ مورد در راستای اطفای حریق و ۲۲ مورد امداد رسانی به شهروندان در حوادث مختلف بوده است.

جعفری با بیان اینکه در این مدت تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شده است ادامه داد: بخشی از این تماس ها مربوط به مزاحمان تلفنی و بخشی دیگر نیز مربوط به پاسخ در خصوص ابهامات ایمنی شهروندان بوده است .

وی سقوط منجر به مرگ یک کارگر ۱۸ ساله به داخل چاله اسانسور، آتش سوزی یک دستگاه خودرو سواری پراید در خیابان امام رضا(ع) و واژگونی یک دستگاه سواری پژو و مصدومیت راننده آن را در میدان جمهوری اسلامی را از جمله حوادث ۲۴ ساعت گذشته در مشهد عنوان کرد و افزود: پر مخاطره ترین حوادث به وقوع پیوسته این بازه زمانی آتش سوزی در دو منزل مسکونی در خیابان احمد آباد و ۱۷ شهریور بود.

وی با بیان اینکه این دو حادثه در لحظه ملکوتی اذان مغرب و زمان افطار اتفاق افتاد افزود: آتش نشانان به رغم اینکه روزه بودند با تلاشی بهنگام در کمترین زمان ممکن موفق به مهار و اطفاء آتش شدند و از گسترش خسارت مالی جلوگیری کردند.

آتشپاد جعفری همچنین از محبوس‌شدن افراد در منزل و آسانسور با ۱۴ مورد خبر داد و گفت: متاسفانه در یکی از این حوادث جوانی ۱۸ ساله پس از سقوط در چاهک آسانسور جان خود را از دست داد.

کد مطلب 2851752

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