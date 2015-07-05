۲۴ حریق در سطح شهر مشهد اطفاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد دوم حسن جعفری روز شنبه با بیان اینکه از مجموع ۲۴ مورد آتش سوزی به وقوع پیوست i در مشهد ۹ مورد آن مربوط به آتش سوزی خار و خاشاک و ضایعات بوده است به خبرنگاران گفت: در این راستا تعداد ۴ مورد مربوط به آتش سوزی در کولر های ابی و کنتور برق گزارش شده است .

وی افزود: در این مدت همچنین آتش‌نشانان به ۴۶ مورد عملیات حریق و حادثه اعزام شدند که از میان این حوادث ۲۴ مورد در راستای اطفای حریق و ۲۲ مورد امداد رسانی به شهروندان در حوادث مختلف بوده است.

جعفری با بیان اینکه در این مدت تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شده است ادامه داد: بخشی از این تماس ها مربوط به مزاحمان تلفنی و بخشی دیگر نیز مربوط به پاسخ در خصوص ابهامات ایمنی شهروندان بوده است .

وی سقوط منجر به مرگ یک کارگر ۱۸ ساله به داخل چاله اسانسور، آتش سوزی یک دستگاه خودرو سواری پراید در خیابان امام رضا(ع) و واژگونی یک دستگاه سواری پژو و مصدومیت راننده آن را در میدان جمهوری اسلامی را از جمله حوادث ۲۴ ساعت گذشته در مشهد عنوان کرد و افزود: پر مخاطره ترین حوادث به وقوع پیوسته این بازه زمانی آتش سوزی در دو منزل مسکونی در خیابان احمد آباد و ۱۷ شهریور بود.

وی با بیان اینکه این دو حادثه در لحظه ملکوتی اذان مغرب و زمان افطار اتفاق افتاد افزود: آتش نشانان به رغم اینکه روزه بودند با تلاشی بهنگام در کمترین زمان ممکن موفق به مهار و اطفاء آتش شدند و از گسترش خسارت مالی جلوگیری کردند.

آتشپاد جعفری همچنین از محبوس‌شدن افراد در منزل و آسانسور با ۱۴ مورد خبر داد و گفت: متاسفانه در یکی از این حوادث جوانی ۱۸ ساله پس از سقوط در چاهک آسانسور جان خود را از دست داد.