به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب ششم تیر ماه در دیداری که با اعضای خانواده شهدای هفتم تیر داشته اند از کم کاری ها در معرفی آنها گلایه کردند و از جناح فرهنگی مومن و خوجوش خواستند که مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند. دبیرخانه جشنواره مردمی عمار نیز بعد از سخنان رهبر انقلاب با فراخوانی بخش ویژه ای را در ششمین دوره از این جشنواره در نظر گرفته است و محورهای پیشنهادی این بخش را نیز ارایه کرده است.

متن فراخوان به این شرح است:

«بیانات مقام معظم رهبری در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر، یکبار دیگر چارچوب و قاعده فعالیت فرهنگی و هنری در جمهوری اسلامی را ترسیم کرد و نهیب زد که در برنامه ریزی ها باید بیش از همه جا، فرصت ها ـو از جمله فرصت بزرگی به نام شهدای هفتم تیرـ را شناخت و سپس در اجرا به نیروهای داوطلب و خودجوش مردمی تکیه کرد.

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار با خرسندی از این راهگشایی نظری و عملی مقام معظم رهبری، همچنان فعال سازی پتانسیل های مردمی و خودجوش را در حوزه هنر انقلاب اسلامی اولویت اصلی خود می داند و ضمن مسئول دانستن خود در قبال این بیانات، در ششمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمارـ که به حول قوه الهی امسال نیز در ایام پاسداشت حماسه نهم دی ماه برگزار می شودـ بخش ویژه ای برای معرفی شهدای هفتم تیرماه در نظر می‌گیرد.

بنابر آنچه گفته شد از عموم علاقه مندان به انقلاب اسلامی، هنرمندان متعهد و به ویژه فعالان فرهنگی خودجوش دعوت می شود ضمن تولید آثار حرفه ای یا آماتور پیرامون «واقعه و شهدای هفتم تیر»، در بخش ویژه این موضوع در ششمین دوره جشنواره عمار _ که فراخوان رسمی آن متعاقباً منتشر می شود ـ شرکت کنند.

همچنین محورهای پیشنهادی زیر بر اساس سخنان مقام معظم رهبری برای تولید اثر پیرامون این واقعه پیشنهاد می شود:

- تأثیر واقعه هفت تیر برای جلوگیری از انحراف انقلاب اسلامی

- برکات واقعه هفتم تیر در افشای حقوق بشر آمریکایی

- معرفی شخصیت شهید بهشتی به فضای داخلی و بین المللی

- معرفی چهره ها و ۷۲ شهید حادثه هفت تیر

- خانواده های شهدای هفت تیر

- شهدای واقعه انفجار دفتر ریاست جمهوری به ویژه شهید رجایی و شهید باهنر