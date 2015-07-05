پلمب آزمایشگاه تولید واکسن غیر مجاز در کرج

علی اکبر مختاری در گفتگو با مهر با اعلام کشف و پلمب آزمایشگاه تولید واکسن غیرمجاز در مجتمعی در منطقه عظیمیه کرج، اظهار کرد: با اعلام گزارش از سوی اداره کل اطلاعات استان و با حضور کارشناسان علوم پزشکی استان البرز و همچنین پرسنل نیروی انتظامی در آن محل شخص متخلف دستگیر و آن مکان نیز پلمب شد.

وی به نگهداری نمونه های کشت سل در محل آزمایشگاه تولید واکسن غیر مجاز، اشاره کرد و گفت: شخصی که این آزمایشگاه را دایر کرده بود، با کارهای تحقیقاتی قصد تولید واکسن داشت و آزمایشگاه وی محل خطرناک رشد میکروب بیماری سل شده بود.

وی با توضیح اینکه چنین اقداماتی سلامتی مردم را به طور جدی تهدید می کند، افزود: اگر مردم در محل سکونت خود، رفت و آمدهای مشکوکی مشاهده کردند به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا با شخص یا اشخاص متخلف برخورد شود.

مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی البرز در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های نظارتی این سازمان در حوزه بهداشت، دارو و درمان خبر داد و گفت: در سه ماهه اول امسال یک هزار و ۱۶۷ پرونده تخلف بررسی و همه آنها منتهی به صدور رای شد.

به گفته این مسئول بخش اعظم این تخلفات به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشت محیط و همچنین تاسیس موسسات پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت است.

وی با ذکر اینکه افراد متخلف حتی دارای مدرک تحصیلی مربوطه برای حرفه پزشکی مورد نظر نیستند، افزود: خیلی از این افراد با مدرک دیپلم در حرفه هایی مانند دندانپزشکی ورود پیدا کرده اند، خوشبختانه این افراد شناسایی و با آنها برخورد شده است، مکان محل فعالیت آنها پلمب و تمامی اموال محیط کارشان به نفع دولت ضبط شد.

وی در پایان به بررسی دو پرونده تخلف در گرفتن زیر میزی توسط پزشکان و در سه ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: برخورد با افراد متخلف در این مورد صورت گرفت و حق شاکیان به آنها بازگردانده شد. در ادامه رسیدگی به تخلفات پرونده یک کلینیک جراحی در جریان است، این کلینیک در فروش تجهیزات به مراجعه کنندگان تا مبلغ یک میلیارد تومان گرانفروشی کرده است که بعد از صدور رای نهایی با عاملان آن برخورد می شود.