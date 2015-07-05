نمایشگاه فروش آثار فرهنگی، هنری قرآنی در آذربایجان غربی دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی صبح یکشنبه در آیین گشایش این نمایشگاه با اشاره به اهمیت پرداختن به مسائل دینی و قرآنی در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در آستانه شب های قدر و ایام پر فیض ماه مبارک رمضان در حوزه تبلیغ و ترویج قرآن کریم امسال سلسله جشن های مختلفی را اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان جشن رمضان برگزار کرد.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی ادامه داد: یکی از مراسماتی که برای ماه رمضان در نظر گرفته بودیم برپایی همین نمایشگاه است که به عنوان نمایشگاه حجمی قرآنی در موضوعات مختلف از جمله؛ نقاشی، معرب، منبت، کاشی کاری، دیگراتیف تشکیل شده است.

وی به تعداد آثار ارسالی اشاره و اضافه کرد: ۲۱۱ اثر از هنرمندان تمام استان در بخش های مختلف شناسایی شد و آثار ۵۱ نفر از هنرمندان در قالب ۵۰ غرفه با موضوعات مختلف در معرض فروش و بازدید علاقه مندان قرار گرفت.

حجت الاسلام کریمی به آثار ارسالی از شهرهای مختلف اشاره و تاکید کرد: در استان ما هنرمندان زیادی وجود دارند و آثار دریافتی ما به ترتیب بیشتر از شهرهای ارومیه، میاندوآب، مهاباد و خوی است که در نوع خود بی نظیر است و در سطح کشور برگزاری چنین نمایشگاهی کم سابقه است.

وی به مدت زمان برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز دایر است و علاقه مندان می توانند در طول این مدت از نمایشگاه و آثار موجود در آن دیدن کرده و با تخفیفی ویژه به خرید آثار منتخب خود اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی اظهار داشت: از خانواده های مذهبی و قرآن دوست و تمام کسانی که به هنر علاقه ای دارند دعوت می شود که برای بازدید از این نمایشگاه مراجعه کرده و موجب دلگرمی عوامل برگزاری این نمایشگاه شوند.

نمایشگاه فروش آثار فرهنگی، هنری قرآنی آذربایجان غربی از امروز در سالن نمایشگاههای مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برای بازدید عموم دایر است.