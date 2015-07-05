محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث مساله هستهای و ارتباط آن با جریان های سیاسی کشور اظهار کرد: اگر غربیها دست از زیادهخواهی بردارند و مذاکرات به نتیجه برسد، توافقنامه هسته ای میتواند نقش پررنگی در تاریخ سیاسی ایران داشته باشد.
وی افزود: قطعا این اتفاق را نباید به یک گروه، حزب و جریان سیاسی خاص پیوند بزنیم چراکه توافق آثار کلانی با خود به همراه دارد و در حوزه ملی ارزیابی میشود که تلاشهای دولت، شورای عالی امنیت ملی، راهبردهای ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری و رای مردم در انتخابات ۹۲ در حصول توافق احتمالی نقش داشته است.
وی تصریح کرد: منحصر کردن این رویداد سیاسی به فرد و جریانی خاص کار درستی نیست. قاعدتا اینکه دولت در این مسیر گام برداشته است و رای مردم توانسته پرونده هستهای را به نتیجه برساند قابل انکار نیست؛ اما در عین حال نمیتوانیم راهبردهایی که در شروع مذاکرات با عنوان «نرمش قهرمانانه» شکل گرفت و حمایتهای رهبر معظم انقلاب از تیم هسته ای و تلاشهای مجلس، شورای عالی امنیت ملی و شخصیتهای سیاسی را نادیده بگیریم و این رویداد سیاسی را محدود به یک جریان خاص کنیم.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: گرچه جریان سیاسی که به دولت نزدیکتر است حمایتهای جدیتری را از روند مذاکرات به خرج داده است؛ اما به نظر میرسد دولت هم بنا ندارد این موضوع را در چارچوب گفتمان یک جریان سیاسی خاص محدود کند.
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