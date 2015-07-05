هلنه رنگ، رئیس هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن خاور نزدیک و خاورمیانه آلمان در مصاحبه با خبرگزاری مهر تاکید کرد که توافق هسته ای می تواند روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورها را احیا کرده و به ویژه مسیر را برای مشارکت اقتصادی و تجاری پرسود ایران و آلمان هموار کند.

با نزدیک شدن ضرب الاجل تعیین شده برای توافق، مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ به صورت مستمر ادامه دارد. به نظر شما نتیجه موفقیت آمیز برای کشورهای حاضر در مذاکرات چیست؟

نتیجه موفقیت آمیز مطمئنا تفاهمی پیچیده خواهد بود که تمام جزئیات را دربرداشته باشد و بن بست روابط دوجانبه با ایران را بشکند. در این راستا چهارچوب تفاهمی که در لوزان بدست آمده است در واقع اساس و پایه موردنظر را ایجاد کرده و البته ثابت کرده است که مذاکرات می تواند مفید و موثر واقع شود. یک تفاهم جامع در وهله اول به نفع مردم ایران خواهد بود. این توافق هم چنین می تواند احیا کننده روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورها باشد که در گذشته از غنای خوبی برخوردار بود.

به نظر شما توافق هسته ای و لغو تحریم ها چه سودی برای اروپا و به ویژه آلمان خواهد داشت؟

با توجه به حضور فرانسه، بریتانیا و آلمان در گروه ۱+۵ و سهم قابل توجه اروپا در این تفاهم، تصویر اروپا به عنوان یک میانجی که برای حل و فصل صلح آمیز مسائل بین المللی تلاش می کند تقویت خواهد شد. علاوه بر این توافق منافع اقتصادی آشکاری به همراه خواهد داشت. لغو تحریم ها برای هر دو طرف سودمند خواهد بود و در حالی که به ایران اجازه خواهد داد در جهت مدرنیزه شدن صنعتی گام بردارد، برای کشورهای اروپایی نیز فرصت دوباره برای تجارت با ایران فراهم خواهد کرد.

شرکت های آلمانی سابقه تاریخی خوبی در روابط تجاری با ایران دارند و بسیاری از آنها هنوز رابطه خود را با ایران حفظ کرده اند. باقی شرکت ها نیز علاقه بسیاری برای حضور در این بازار دارند. با برداشته شدن تحریم ها فرصت های مشارکت بسیاری با منافع متقابل ایجاد خواهد شد. اعتماد بالایی به تجار ایرانی در آلمان وجود دارد و شرکت های آلمانی نیز به کیفیت و اطمینان معروف اند.

چشم انداز آینده تجاری آلمان ـ ایران چگونه می تواند باشد؟

شرکت های آلمانی از بهترین های جهان در زمینه تولید ماشین های ساخت و ساز و تولیدات کارخانه ای هستند. ایران نه تنها در زمینه صنایع پتانسیل بالایی دارد بلکه نیاز مبرمی به سرمایه گذاری دارد. اینجاست که شرکت های ما می توانند نقشی اساسی ایفا کنند.

به علاوه شرکت های آلمانی برخلاف دیگر شرکای احتمالی می توانند پکیجی کامل در این رابطه ارائه دهند. به عبارت دیگر آنها محدود به تولید یا ارائه تکنولوژی نخواهد بود بلکه بر روی انتقال دانش و همکاری پایدار تمرکز خواهند کرد. این موضوع به ویژه با توجه به جمعیت جوان و تحصیل کرده ایران اهمیت ویژه ای دارد.

چه شرکت هایی به تجارت با ایران علاقه خواهند داشت و چه کالاهایی مورد مبادله خواهد بود؟

از تمام بخش ها تمایل برای مشارکت وجود دارد. البته سرمایه گذاری های مورد نیاز در صنعت پتروشیمی شرکت های ساخت و ساز آلمانی بسیاری را جذب خواهد کرد. این موضوع البته شامل تامین کنندگان و کارگزاران ترابری نیز می شود. آلمان تمایل دارد تا وارد بازار جدیدی شود. حتی فراتر از آن بخش هایی مانند آموزش حرفه ای نیز تمایل بسیاری به مشارکت در این بازار دارند.

لغو فوری تحریم ها (در برابر لغو تدریجی) تا چه حد برای تجارت اهمیت دارد؟

تحریم اصلی که شرکت ها با آن مواجه اند ممنوعیت ایران برای انجام تراکنش های مالی بین المللی است. با لغو این نوع تحریم ها تجارت می تواند بار دیگر شکوفا شود. اما مهمتر از این موضوع پایداری این موقعیت جدید است. با لغو هر مقداری از تحریم ها باید توسعه پایدار انجام شود.

شکست مذاکرات تا چه حد می تواند به این تجارت آسیب برساند؟

شکست مذاکرات می تواند مانع باشد. نمایندگان تجاری و نمایندگان عالی رتبه ایران و آلمان بر رشد و توسعه روابط سرمایه گذاری کرده اند. البته موفقیت بسیاری کسب کرده اند. علاوه براین با توجه به این که ضرب الاجل مذاکرات بارها تمدید شده است مذاکره کنندگان به لحظه «یا حالا یا هیچ وقت» نزدیک شده اند.

پیشنهاد شما برای آلمان و ایران چیست؟

تعمیق روابط اقتصادی و اطمینان خاطر به منافع متقابل. تجربه ثابت کرده است که این اتفاق خواهد افتاد.

گفتگو: زینب آیدین