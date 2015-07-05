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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

تکمیل آزادراه مرزن آباد-چالوس تا عید فطر

تکمیل آزادراه مرزن آباد-چالوس تا عید فطر

معاون وزیر راه و شهرسازی دستور تکمیل عملیات اجرایی منطقه ۴ آزادراه تهران-شمال را تا پایان ماه مبارک رمضان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نورزاد با سفر به استان‌های گیلان و مازندران از آزادراه تهران- شمال، آزادراه منجیل- رودبار و کنارگذرهای لنگرود و بندر انزلی و آزادراه همت-کرج بازدید کرد و دستور تکمیل و تسریع روند اجرای منطقه ۴ آزادراه تهران- شمال را صادر کرد.

وی از تکمیل قطعه ۴ آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت: باقی مانده عملیات اجرایی منطقه ۴ حدفاصل سه راهی کچور تا چالوس به طول ۲۰ کیلومتر در حال اتمام است و در صورت تکمیل شدن عملیات، این محور در عید سعید فطر مورد بازگشایی مجدد قرار می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در ادامه افزود: به منظور تسریع در اتمام عملیات قطعه یک نیز همزمان با ادامه کار پیمانکار چینی مناقصه‌ای برگزار شد که ۵ پیمانکار ایرانی برای عملیات اجرایی باقیمانده مسیر انتخاب شدند که در حال حاضر مشغول تجهیز کارگاه و به دنبال آن شروع عملیات اجرایی هستند.

کد مطلب 2851776

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