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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

مانور آمادگی در شرایط بحران در شرکت توریع برق قزوین برگزار شد

مانور آمادگی در شرایط بحران در شرکت توریع برق قزوین برگزار شد

قزوین- معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان قزوین، از برگزاری مانور عملیاتی آمادگی در شرایط بحران توسط شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان قزوین، یوسف اینانلو در این باره اظهارداشت: در راستای کسب آمادگی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با شرایط بحران، مانور عملیاتی اصلاحات خط فشار متوسط و پست های ۲۰ کیلو ولت در منطقه الموت غربی و بر روی خط رازمیان از پست فوق توزیع رجایی دشت بطول ۲۵ کیلومتر با حضور ۱۴ اکیپ عملیاتی از ۹ مدیریت شهرستان  برگزار شد.

وی افزود: در این مانور تعداد ۳۴۰ مقره تعویض ۹ پست هوایی و ۳۶ اصله کجی تیر، اصلاح و ۵۸ مورد شلی سیم  رفع و ۳ دستگاه کات اوت و ۶ عدد اسپیسر نصب شد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ در خصوص اهمیت این مانور افزود: تاکنون  تعداد چهار  مانور  آمادگی برای  مقابله با بحران انجام شده و در نظر است در اینده نیز این مانورهای عملیاتی ادامه یابد.

کد مطلب 2851779

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