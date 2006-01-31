نخست وزير دانمارك از عذرخواهي روزنامه اين كشور حمايت كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، آندرس فوگ راسموسن، نخست وزير دانمارك روز گذشته در شبكه تلويزيوني "دي آر يك" از اين اقدام جولندپستن ابراز مسرت كرده و گفت: اميدوارم اين عذرخواهي بتواند مشكلات به وجود آمده را حل كند.

وي گفت: در جامعه اي كه مطبوعات از آزادي و استقلال برخوردارند و راه حل ها از سوي رسانه ها ارائه مي شود چراكه اين دولت در روزنامه ها مطلبي نمي نويسد.

وي از شدت خشم جهان اسلام ابراز تعجب كرد و گفت: اين اتفاق، افراد بسياري را به علت تعلقات ديني مورد اهانت قرار داد.

نخست وزير دانمارك اوايل روز دوشنبه تصريح كرد كه وي شخصاً به تمام اديان احترام مي گذارد اما از آزادي مطبوعات نيز دفاع مي كند و همين خط مشي به شدت مورد حمايت اتحاديه اروپا قراردارد.

وي افزود: من هرگز با توصيف حضرت محمد(ص) و حضرت عيسي (ع) و يا شخصيتهاي ديگر اديان به نحوي كه توهين آميز تلقي شود موافقت نمي كنم.

سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب دو سازمان بزرگ اسلامي، روز يكشنبه اظهار داشتند كه به دنبال تصويب قطعنامه حمايت از اديان توسط سازمان ملل هستند تا زمينه براي اقدامات لازم به واسطه نقض آن فراهم شود .

چندين كشور اسلامي از جمله ليبي و عربستان سفارتخانه هاي خود را دانمارك بسته و سفارتهاي دانمارك در خاورميانه با موجي از نارضايتي و تظاهرات مسلمانان روبه رو شدند.

سردبير روزنامه دانمارك در نامه اي به خبرگزاري پترا در اردن اظهار داشت: اين كاريكاتورها قوانين دانمارك را نقض نكرده؛ اما به نحوي انكارناپذير بسياري از مسلمانان را مورد اهانت قرار داده است و ما به همين علت عذرخواهي مي كنيم.

ماه سپتامبر گذشته، روزنامه جولندپستن 12 كاريكاتور از حضرت محمد منتشر كرد كه اين كاريكاتورها موجبات خشم مسلمانان سراسر جهان را فراهم كرد. اين اعتراضها زماني به اوج خود رسيد كه يك مجله در نروژ اقدام به انتشار مجدداين تصاوير كرد و در يك نشريه ديگر در سوئد نيز آن را به چاپ رساند.