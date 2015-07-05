به گزارش خبرنگار مهر، یونس ممی زاده ظهر یکشنبه در جلسه ارزیابی برنامه های آموزش فنی و حرفه ای روستایی در اردبیل تصریح کرد: فنی و حرفه ای به دنبال مهارت آموزی گروه های مختلف جامعه است.

وی با اذعان به سکونت جمعیت قابل توجه در روستاهای استان، اضافه کرد: آموزش روستاییان و عشایر از جمله برنامه های شاخصی است که مورد توجه این نهاد اجرایی قرار گرفته است.

سرپرست فنی و حرفه ای استان با اشاره به اجرای ۴۳۲ هزار و ۸۲۵ نفر ساعت آموزش در بخش روستایی و شش هزار و ۷۴۲ نفر ساعت در بخش عشایر در سال جاری گفت: فنی و حرفه ای با توجه به نیاز روستاها دوره های آموزشی متنوع برگزار می کند.

ممی زاده با اشاره به کسب رتبه دوم این نهاد اجرایی در امر آموزش روستاییان افزود: فنی و حرفه ای در قالب طرح جدید و ملی توانمند سازی روستاییان را به جد دنبال می کند.

این مسئول توانمند سازی را قابلیت پایدار تامین عملکرد بدون نقص در یک فعالیت خاص دانست و تاکید کرد: به ویژه در بخش روستایی این طرح با هدف توانمند سازی نیروی انسانی دنبال می شود.

سرپرست فنی و حرفه ای استان معتقد است این دستگاه اجرایی عدالت آموزشی را در اولویت برنامه ها خود قرار داده است و به دنبال پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی گروه های مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر است.

ممی زاده تصریح کرد: در قالب طرح های توانمند سازی توسعه مهارت های عمومی، توسعه پایدار کشاورزی، ارتقا بهره وری مشاغل روستایی، مقاوم سازی اقتصاد روستایی و حمایت از بازار یابی محصولات روستایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه فنی و حرفه ای بر اساس نیازسنجی اقدام به آموزش روستاییان می کند، اضافه کرد: بر اساس نیازسنجی صورت گرفته اولویت آموزش ها باید در بخش زراعت باشد.