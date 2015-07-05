۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

سرپرست فنی و حرفه ای اردبیل:

مقاوم‌سازی اقتصاد روستایی در اردبیل دنبال می‌شود

اردبیل – سرپرست فنی‌وحرفه ای استان اردبیل گفت: در قالب طرح‌های آموزش روستاییان مقاوم سازی اقتصاد روستایی در این استان به جد دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس ممی زاده ظهر یکشنبه در جلسه ارزیابی برنامه های آموزش فنی و حرفه ای روستایی در اردبیل تصریح کرد: فنی و حرفه ای به دنبال مهارت آموزی گروه های مختلف جامعه است.

وی با اذعان به سکونت جمعیت قابل توجه در روستاهای استان، اضافه کرد: آموزش روستاییان و عشایر از جمله برنامه های شاخصی است که مورد توجه این نهاد اجرایی قرار گرفته است.

سرپرست فنی و حرفه ای استان با اشاره به اجرای ۴۳۲ هزار و ۸۲۵ نفر ساعت آموزش در بخش روستایی و شش هزار و ۷۴۲ نفر ساعت در بخش عشایر در سال جاری گفت: فنی و حرفه ای با توجه به نیاز روستاها دوره های آموزشی متنوع برگزار می کند.

ممی زاده با اشاره به کسب رتبه دوم این نهاد اجرایی در امر آموزش روستاییان افزود: فنی و حرفه ای در قالب طرح جدید و ملی توانمند سازی روستاییان را به جد دنبال می کند.

این مسئول توانمند سازی را قابلیت پایدار تامین عملکرد بدون نقص در یک فعالیت خاص دانست و تاکید کرد: به ویژه در بخش روستایی این طرح با هدف توانمند سازی نیروی انسانی دنبال می شود.

سرپرست فنی و حرفه ای استان معتقد است این دستگاه اجرایی عدالت آموزشی را در اولویت برنامه ها خود قرار داده است و به دنبال پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی گروه های مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر است.

ممی زاده تصریح کرد: در قالب طرح های توانمند سازی توسعه مهارت های عمومی، توسعه پایدار کشاورزی، ارتقا بهره وری مشاغل روستایی، مقاوم سازی اقتصاد روستایی و حمایت از بازار یابی محصولات روستایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه فنی و حرفه ای بر اساس نیازسنجی اقدام به آموزش روستاییان می کند، اضافه کرد: بر اساس نیازسنجی صورت گرفته اولویت آموزش ها باید در بخش زراعت باشد.

کد خبر 2851782
محمد میرزایی ناطق

