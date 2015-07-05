«نازنین و بوبوک» داستایوسکی پس از ۶۱ سال تجدید چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات علمی و فرهنگی مجموعه داستان «نازنین و بوبوک» نوشته فئودور داستایوسکی را با ترجمه رحمت الهی روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب از دو بخش مستقل نازنین و بوبوک نشکیل شده که در هر بخش داستانی بلند از زبان نویسنده روایت می شود و ارتباطی نیز میان آنها وجود ندارد

به گفته رحمت الهی، مترجم این اثر، کتاب حاضر یکی از داستان های کتاب «یادداشت های روزانه یک نویسنده» است که همه آن به صورت جدا جدا و مستقل انشا شده است.

در مقدمه‌ای که داستایوسکی بر این کتاب نوشته است: از خوانندگان حکایتم پوزش می‌خواهم گه این بار به جای خاطرات روزانه معمولی، فقط به نوشتن حکایتی اکتفا می‌کنم. حقیقتا در حدود یک ماه مشغول تهیه این داستان بوده ام. این داستان را خیالی نامیده ام. و حال آنکه شخصا معتقدم که در حقیقت واقع است؛ ولی از طرف دیگر خیالی هم هست، مخصوصا شکل حکایت تخیلی است، به این دلیل لازم می بینم که بدوا آن را توصیفی بکنم.

این قطعه، نه داستان است نه یادداشت روزانه. در خقیقت این سبک هنری برای بیان مفهوم چیز تازه ای نیست: ویکتور هوگو در کتاب آخرین روز یک نفر محکوم به مرگ همین سبک را به کار برده است. هوگو از یک نفر تندنویس چیزی نمی‌گوید، اما امری غیر بدیهی و بسیار مهمتر را پیش می کشد. از این طریق که فرض می‌کند مردی که به مرگ محکوم شده، آن نیرو حتی فرصت را دارد که نه تنها به آخرین روزهای خود بلکه به آخرین ساعات و دقایق زندگی خود به تمامی معنی بیاندیشد و آنها را یکایک یادداشت کند و عینا و دقیقا عکس برداری کند. اگر هوگو می خواست که از این فرض خیالی صرف نظر کند، آن وقت مجبور بود که اصلا از نوشتن کتاب، کتابی که حقا از بهترین کتابهای اوست، چشم بپوشد و هیچ وقت این کتاب به وجود نمی آمد.

این کتاب برای نخستین بار با ترجمه رحمت الهی در سال ۱۳۳۳ توسط بنگاه نشر کتابهای جیبی منتشر شده است و انتشارات علمی و فرهنگی به تازگی آن را در قطعی تازه و با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر کرده است.