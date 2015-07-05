  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

استفاده از ژن درمانی برای غلبه بر یکی از سخت ترین بیماریهای تنفسی

استفاده از ژن درمانی برای غلبه بر یکی از سخت ترین بیماریهای تنفسی

دانشمندان علوم پزشکی امیدوارند تا با استفاده از ژن درمانی، یکی از پیچیده ترین بیماریهای دستگاه تنفسی را تا سال ۲۰۲۰ درمان کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از «فیبروز کیسه ای» به عنوان یکی از سخت ترین و مهلکترین بیماریهای سیستم تنفسی یاد می شود که تاکنون درمان کامل و موثری برای آن ارایه نشده است.

اکنون دانشنمندان امیدوارند تا سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از ۵ سال دیگر از پیشرفته ترین تکنیکهای ژن درمانی برای درمان فیبروز کیسه ای استفاده کنند.

پروژه جدیدی که دانشمندان در بریتانیا دنبال می کنند حداقل به پایدارسازی شرایط بیمار منجر خواهد شد.

در بریتانیا از فیبروز کیسه ای به عنوان سخت ترین بیماری تنفسی کوتاه کننده طول عمر یاد می شود.

حدود ۲۵ سال پیش دانشمندان موفق به کشف جهش ژنتیکی شدند که عامل این بیماری می شود.

گفته می شود این پروژه موثرترین تکنیک ژن درمانی برای درمان ناراحتی های دستگاه تنفسی در تاریخ پزشکی به شمار می آید.

کد مطلب 2851790

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها