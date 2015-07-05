استفاده از ژن درمانی برای غلبه بر یکی از سخت ترین بیماریهای تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر، از «فیبروز کیسه ای» به عنوان یکی از سخت ترین و مهلکترین بیماریهای سیستم تنفسی یاد می شود که تاکنون درمان کامل و موثری برای آن ارایه نشده است.

اکنون دانشنمندان امیدوارند تا سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از ۵ سال دیگر از پیشرفته ترین تکنیکهای ژن درمانی برای درمان فیبروز کیسه ای استفاده کنند.

پروژه جدیدی که دانشمندان در بریتانیا دنبال می کنند حداقل به پایدارسازی شرایط بیمار منجر خواهد شد.

در بریتانیا از فیبروز کیسه ای به عنوان سخت ترین بیماری تنفسی کوتاه کننده طول عمر یاد می شود.

حدود ۲۵ سال پیش دانشمندان موفق به کشف جهش ژنتیکی شدند که عامل این بیماری می شود.

گفته می شود این پروژه موثرترین تکنیک ژن درمانی برای درمان ناراحتی های دستگاه تنفسی در تاریخ پزشکی به شمار می آید.