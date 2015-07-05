مراکز نیکوکاری اتصال خیران ونیازمندان/ هر یتیم استان ۶ حامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسوولان مراکز نیکوکاری و خیریه آذربایجان شرقی که یکشنبه با حضور معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، علاوه بر تشریح رویکرد جدید این نهاد، بر افزایش مشارکت های مردمی و چابک سازی این کمیته در دوره جدید تاکید شد و همچنین عملکرد کمیته امداد آذربایجان شرقی نیز از سوی مدیر کل این نهاد در استان تشریح شد.

چابک سازی از مهمترین رویکردهای کمیته امداد در دوره جدید است

در همین راستا معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به حرکات و اقدامات خوب خیران آذربایجان شرقی اظهار داشت: کارهای خیر متعددی که در این استان انجام شده، همگی نشان از لطف، محبت خیران و توفیق الهی برای آنان است.

مصطفی خاکسار در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به جایگاه و نقش انفاق در جامعه اسلامی با تکیه بر آیات و آموزه های قرآنی گفت: انفاق و ضرورت توجه به آن یکی از اصول سه گانه و ویژگی های متفقین است و موضوع انفاق، نیکوکاری و انجام کارهای خیر درهندسه اعتقادی دینی جایگاه ویژه ای داشته و توجه به آن که مطابق آیات قرآنی بعد از دعوت به نماز و انجام کارهای خیر مورد سفارش و توصیه واقع شده، نقش سازندگی، رشد و تعالی در وجود انسان مسلمان و فرد متقی دارد.

وی افزود: بدون توجه به این اصل پایه های توجه به متفقین لنگان بوده و برای رسیدن به تقوای الهی، توجه به انفاق امری ضروری است که نه تنها از منظر رسیدگی به فقرا و مستضعفین، بلکه از زاویه و بعد دینی و اعتقادی به عنوان ضرورت در ساختار و شبکه نظام دینی و اعتقادی باید مورد توجه واقع شود.

خاکسار در ادامه به رویکرد جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) و توجه به فریضه پرداخت زکات اشاره و تصریح کرد: در رویکرد جدید بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری ۶۰ درصد زکات جمع آوری شده توسط کمیته امداد برای رفع حاجات فقرا اختصاص یافته و ۴۰ درصد نیز در امور عمرانی هزینه خواهد شد.

وی چابک سازی تشکیلات سازمانی، نهادینه کردن مدیریت جهادی همراه با نشاط و تحرک اداری، کاهش هزینه، حمایت و پشتیبانی سه قوه، تسهیل و روان سازی کمک های مردمی را از رویکردهای جدید این نهاد برشمرد و افزود: هنرمندی ما در این خواهد بود که حداکثر وجوه جمع آوری شده را به دست نیازمندان جامعه رسانده و نیاز انها را مرتفع کنیم.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کاهش هزینه ها به صفر را لازمه تحقق این امر دانست و خاطر نشان شد: در این زمینه تکیه جدی بر اعتماد مردم به عنوان اصلی ترین سرمایه کمیته امداد است و با افزایش این اعتماد و کاهش هزینه ها و به صفر رساندن آن ها می توان خدمات بیشتری را به نیازمندان ارائه کرد.

وی ادامه داد: در رویکرد جدید نگاه دولت به کمیته امداد امام خمینی نگاه به عنوان یک رقیب و پدیده نگران کننده نیست و دقیقا به عنوان یک پدیده همراه و کمک کننده دولت است.

خاکسار در پایان مراکز نیکوکاری را حلقه اتصالی خیران و نیازمندان دانست و تصریح کرد: در رویکرد جدید نگاه کاملا مردمی بوده و بر اساس رویکرد واگذاری کار به مردم و کمک مردم، ارتباط خیرین و اتصال به نیازمندان شکل گرفته چرا که این مسئولیت و رسالت تنها با واگذاری خاضعانه امور به مردم انجام شدنی است.

اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد ریالی برای حمایت از مددجویان آذربایجان شرقی

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی نیز در این نشست ضمن تشریح عملکرد این نهاد، با بیان این که رؤسای هیئت های عامل و مدیران مراکز نیکوکاری و خیریه استان از افراد مورد اعتماد شهر تبریزهستند، گفت: این عزیزان همان هایی هستند که در خفا و به دور از چشم دوربین ها و رسانه ها خدمات شایان توجهی را به مددکاران کمیته امداد ارائه می کنند.

حسین دشتی در ادامه با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری در خصوص کمیته امداد عنوان یک نهاد الهی با اهداف انقلابی اظهار داشت: بر همین اساس تحولاتی در ساختار و بدنه این نهاد ایجاد شده و افرادی برای تقویت پایه های امداد و نیکوکاری در جامعه بر سر کار آمده اند و کلیه وظایف مرتبط با کار مشاوره ای، معاضدت قضایی و موارد مورد نیاز دیگر برای خدمت رسانی بهتر به نیازمندان عینا در اساسنامه جدید تنظیم و توسط مقام معظم رهبری تایید شده اند.

وی در ادامه با بیان این که هزینه و جمع آوری زکات و رسیدگی به فقرا و نیازمندان در بدنه امداد مورد توجه قرا گرفته است، افزود: اگر نیکوکاران و خیران نبودید، فعالیت های کمیته امداد امام خمینی (ره) با مشکل مواجه می شد چرا که سال گذشته ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی دولت و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز کمک های خیرین بوده و کلیه خدمات دهی به ۷۰ هزار خانواده تحت پوشش با همین اعتبارات صورت گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد خمینی (ره) استان رویکرد جدید این نهاد را سپردن کار به دست افراد خیر و نیکوکار عنوان و با اشاره به تعداد ایتام تحت پوشش تصریح کرد: در آذربایجان شرقی ۷۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که از این تعداد چهار هزار خانواده یتیم دار هستند و در این جمع شش هزار یتیم وجود دارند.

دشتی با اشاره به اجرای طرح های اکرام ایتام جهت حمایت از خانوارهای بی سرپرست و محسنین برای حمایت از خانواده های بد سرپرست خاطر نشان شد: سال گذشته ۱۷۰ میلیارد ریال مساعدت از طریق خیران برای نیازمندان تحت پوشش صورت گرفته که در این بین ۱۵ هزار دانش آموز تحت پوشش این نهاد بوده و چهار هزار نفر از این تعداد نیز جزو ایتام هستند و خوشبختانه در استان به ازای هر یتیم شش حامی داریم در حالی که در کشور این میزان سه حامی به ازای هر یتیم است.