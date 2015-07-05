به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی معاون ارتباطات و امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری شامگاه دیروز شنبه ۱۳ تیر در مراسمی که از طرف مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر برگزار شد سخنرانی کرد.

حجت الاسلام قمی در این مراسم گفت: چند نکته را در این وقت کوتاه عرض می کنم: اول اینکه این جلسه بسیار آکنده از معنویت و روحانیت است. جلسه ای در آستانه افطار ماه مبارک رمضان، رمضان ماه میهمانی خدا، ماه مغفرت، ماه سلام، ماه آشتی با خدا، آن هم در جمع شما عزیزان شاهد و ایثارگر نخبه، مخنرعین؛ نویسندگان، مسئولان تشکلهای شاهد و ایثارگر، عزیزانی از سلاله ای که غرورآفرین برای این ملت بودند قابل مباهات و افتخار برای این نسل و نسلهای آینده هستند.

وی افزود: همه شرکت کنندگان علاوه بر پیوند خونی ای که با شهدا و جانبازان و آزادگان دارند در هویت شخصی خودشان هم توانسته اند برای خدمت به این انقلاب و آرمانهای شهدا و جانبازانشان قدمهای بزرگی بردارند.

معاون دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: حاضران در جمع گفتند اسلام ما را به مقام معظم رهبری برسانم، سلام شما را با افتخار به ایشان می رسانم. متقابلا هم از طرف ایشان اجازه دارم که در چنین جمعی سلام ایشان را به شما برسانم. نکته دوم اینکه گفتند نسبت نخبگانی در جامعه شاهد و ایثارگر نسبت به عموم جامعه بیشر است طبیعتا هم باید بیشتر باشد چرا که خود شهدا نخبه بودند. درصد شاهد ما در دو قشر دانشگاهی و روحانیت که دو قشر نخبه ما هستند در قشر روحانیت ۱۴ درصد و قشر دانشگاهی ۶ درصد شهدایشان بیشتر از اقشار دیگر است. بنابراین شهادت پیوندی با نخبگی و ایثار دارد.

قمی تصریح کرد: از این محفل شما بوی معنویت و عطر امام زمان(عج) و ولایت و شهدا استشمام می شود. نگویید که با زبان مبالغه سخن می گویم این متن قرآن است. حضرت یعقوب(ع) از ۹۰ فرسخ فاصله با یوسف وقتی برادران یوسف پیراهن یوسف را برای او آوردند گفت بوی یوسف(ع) را استشمام می کنم. اگر قوه بویایی معنوی نداشته باشیم در این جلسه که یادمان شاهد و ایثارگران و جانبازان استعطر شهادت را کاملا می توان استشمام کرد.

وی افزود: مطلب دوم اینکه هایدگر فیلسوف معروف قرن بیستمی آلمانی که هنوز هم در محافل دانشگاهی مورد نقد و تحسین قرار می گیرد جمله مشهوری دارد که به درد جلسه ما می خورد. هایدگر می گوید به نظر من بزرگترین مشکل بشر قرن بیستم این است که از تفکر و تعقل گریزان است. بعد ادامه می دهد که مشکل بدترش این است که همینهایی که اهل تفکر نیستند خود را بسیار متفکر می دانند بعد می گوید حق هم با آنهاست زیرا بشری که پروژه ای ۵۰ ساله برای سفر به کرات دیگر و یا پرتاب ماهواره و یا حتی نوشتن مقاله ای وقت صرف می کند بدون فکر که نمی تواند این کارها را بکند. بعد می گوید دو نوع تفکر داریم یکی تفکر چرتکه ای که انسان سود و زیانش را مورد محاسبه قرار می دهد و یکی تفکر عمیق در کل هستی. بعد می گوید منظور من از تفکر کردن همان فکر رمزآلود و رازناک در عمق هستی است این فکر است که بشر از آن گریزان است. اینجاست که معلوم می شود چه کسی نابغه و چه کسی نادان است.

قمی یادآورشد: حضرت علی (ع) می گوید: «نگویید معاویه زیرکتر از من است به خدا که اگر تقوا نبود من در سیاست بازی از او زیرکتر بودم. نابغه ترین مردم کسانی هستند که از یاد مرگ غافل نشوند». بنابراین شهدا نابغه ترین افراد تاریخ بشر هستند. افردی که اجازه ندادند تاریخ آنها را بسازد بلکه خودشان تاریخ ساز شدند. این مسئله بسیار مهمی است که انسانی که می خواهد تابغه باشد اجازه ندهد که دیگری طرز لباس پوشیدن و خوراک و فکرش را به او القا کند. باید افتخار کنیم که تداوم بخش راه شهدا هستیم.

قمی بیان کرد: نکته آخر اینکه تجربه کشورهایی که جمع زیادی از افراد آن به شهادت رسیده اند آنهایی که تلاش کردند فرهنگ شهادت را در جامعه خودشان نهادینه کنند توانستند راه شهدایشان را تداوم بخشند ولی آنهایی که نتوانستند فرهنگ شهادت را در جامعه خود نهادینه کنند مثل بوسنی و هرزگوین و افغانستان شدند. تروریستهایی شدند که می گویند ما می خواهیم راه شهدایمان را ادامه دهیم.

در ابتدای این مراسم دکتر کمری مدیرکل مرکز دانش پژوهان و تشکلهای ایثارگر هم گفت: امید ما به خانواده های شهدا و ایثار گر است که امروز می توانند با دانش خودبنیان خود گره کور تحریمها و تهدیدها را باز کنند. ارتقای معرفت دینی، پرورش استعدادهای الهی، ارتقای سطح علمی و پژوهشی و فرهنگی این عزیزان و همچنین ارتقای منزلت اجتماعی نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر و همچنین کاربردی کردن توانمندی علمی و تجاری سازی ایده ها و دانش این عزیزان به خصوص در عرصه اقتصاد مقاومتی و زنده نگاه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف تشکیل این مرکز است.

وی افزود: این مرکز ۷۵۰۰ عضو دارد که شاخصه های اعضا با توجه به شاحصه های ملی نخبگان است که عضو می پذیرد. رشد نخبگی این عزیزان ۶/۷ درصد بالاتر ازجمعیت عادی جامعه است. ۳۴۹۱ دستاورد علمی در سال ۹۳، ۲۵۳۸۲ دستاورد علمی در طول تشکیل این مرکز، ثبت ۲۰۳۱ اختراع، تألیف ۳۲۶۰ کتاب و ارائه ۱۲۵۱ مقالات علمی و ISI و معرفی ۷۳ چهره برتر قرآنی و ۱۸۵ دانشجوی نمونه در کشور از جمله افتخارات و فعالیتهای اعضای این مرکز است.