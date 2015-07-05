حجت ‌الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شب قدر تقدیر خلق و اجتماع تعیین می‌ شود و انسان هایی که قدر و ارزش فرصت ها را می دانند با آگاهی از برکت این شب فرخنده، با تمام وجود برای کسب فیوضات الهی تلاش می‌ کنند، گفت: خداوند روح این افراد را براى درک سرنوشت ‌خوب، روزى حلال و حوادث دلپذیر آماده می‌ کند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان با تاکید بر اینکه معارف اهل بیت(ع) نیاز به روشنگری دارد، افزود: شب قدر بزرگ ترین سند امامت و تداوم آن در طول زمان است.

وی با اشاره به اینکه شب های قدر فرصت مغتنمی برای خودسازی است و بهره بردن از فضائل و برکات ماه رمضان در این شب های عظیم به اوج خود می رسد، بیان داشت: شب قدر، شب بریدن از غیر خدا و پیوستن به معبود خویش است که امیدوارم نهایت استفاده معنوی از این شب ها را ببریم.

حجت ‌الاسلام کاروند اضافه کرد: مساجد جامع شهرهای تویسرکان، فرسفج، سیدشهاب، سرکان و لامییان و روستاهای اشترمل، اشتران، کهنوش، جعفریه، باباکمال، کرزان، باباپیر، میانده، چاشتخوره و ۶۰ روستای دیگر بخش قلقلرود مکان های سخنرانی روحانیون در لیالی قدر است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان عنوان داشت: برای شب های قدر ۱۰۰ سخنران به مساجد شهرستان تویسرکان اعزام می شوند.

وی در ادامه گفت: در این مراسم معنوی روحانیون و مبلغان اعزامی، بر ضرورت خودسازی و استفاده از برکات این ماه تأکید کرده و آداب این شب و ادعیه وارده این شب را به جا می آوردند.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه مراسم مذهبی باید دارای پیام اخلاقی و در شان ائمه اطهار(ع) باشد، ابراز داشت: در این برنامه ها سعی و تلاش برای محتوایی کردن برنامه ها و افزایش سطح معرفتی اقشار مختلف و همچنین برنامه های متنوع به ‌ویژه برای جوانان و نوجوانان و با همت هیئات مذهبی و مساجد پیش بینی شده است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان اظهار داشت: اعزام سخنرانان با هدف پربار کردن مراسم و سخنرانی های محافل از لحاظ معنوی و مذهبی و افزایش و ترویج عقاید و فرهنگ علوی در بین مردم به‌ ویژه قشر جوان انجام می‌ شود.

وی افزود: درک اسرار شب قدر در گرو پاکیزگی و تهذیب روح از پلیدی ها است و اگر کسی می خواهد به این راز پی ببرد و بر حقیقت امر واقف شود، باید در آغاز، روح خود را با نورانیت پالوده کند.

حجت الاسلام کاروند با اشاره به برپایی محافل نورانی شبهای قدر در ۲۰۰ منطقه تبلیغی این شهرستان، بیان داشت: شب قدر، بهترین فرصت برای آشتی با خدا و بازگشت به سوی او و زمینه مناسبی برای ایجاد انقلاب و تحول درونی در انسان است چرا که هر انقلابی نیازمند زمینه مناسب و رفع موانع و شب های قدر و محافل احیا و مناجات، فرصت مناسبی برای این انقلاب است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان اضافه کرد: کسب بینش درست و صحیح نسبت به خدا، دین، دنیا، معاد و تعمیق ایمان قلبی از پیش نیازهای این انقلاب است که در شب قدر و ماه رمضان مهیاست.

وی با اشاره به برکات قرآن در زندگی بیان کرد: حکمت معرفى شب قدر به‌ عنوان شبى که قرآن در آن نازل شده اینست که بنده سرنوشت و مقدرات خویش را به قرآن پیوند بزند و آن را سرمشق و سرچشمه فکر و عمل خویش قرار دهد و اگر کردارش موافق با قرآن و در جهت آن باشد، عمل کننده به آن سعادتمند است و اگر خداى نکرده مخالف با قرآن باشد، فاعل آن شقى خواهدبود.

حجت الاسلام کاروند با اشاره به اینکه یکى از دلایل تفضل شب قدر به امت اسلام، کامل کردن اعمال صالح مسلمانان است، اظهار کرد: شب قدر از مواهب الهی بر امت حضرت محمد(ص) و بهتر بودن شب قدر از هزار ماه به دلیل ارزش عبادت و احیای آن شب است.