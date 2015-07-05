نیازهای اشتغال معلولان اردبیلی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی اردبیل مجید خدابخش پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشورتی معلولان با استاندار اردبیل تصریح کرد: استفاده از صنعت به ویژه نوپدید و خلاقانه باید مورد توجه بوده و در راستای ایجاد زمینه های اشتغال برای این قشر مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول با بیان اینکه شش هزار و ۵۰۰ معلول در استان اردبیل تحت پوشش بهزیستی است، افزود: باید زمینه تسهیل اشتغال و رفاه این تعداد فراهم شود.

وی با تاکید به اقدامات قابل توجه موسسات و انجمن ها در حمایت از این قشر اضافه کرد: توجه به تحصیل و اشتغال نخبگان باید به جد مورد توجه باشد.

استاندار اردبیل به مناسب سازی اماکن و معابر و تسهیل در تردد معلولان اشاره کرد و گفت: باید با تلاش جدی نسبت به تامین نیازهای مختلف این قشر اقدام کرد.

در این جلسه مدیر کل بهزیستی استان اردبیل نیز از اعطای مستمری ماهانه به معلولان تحت پوشش خبر داد و افزود: حمایت های توانبخشی، پزشکی و درمانی از دیگر حمایت های این نهاد اجرایی است.