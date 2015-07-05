به گزارش خبرنگار مهر، حمزه ولوی پیش از ظهر یکشنبه در نشست تدوین برنامه ارتفاء آگاهی و ارتباطات زاگرس افزود: زاگرس با چالشها و مشکلات زیادی روبهرو بوده و همچنان نیز هست که ازجمله آنها تخریب به دلیل فعالیتهای عمرانی است.
وی تصریح کرد: قبل از اینکه فعالیتهای عمرانی آزادراه شیراز به اصفهان آغاز شود گروهی اقدام به تخریب و نابودی بخشهایی از کامفیروز کردند و بخشی دیگر از این محیط را در زیرخاک فروبردند که نمیدانیم این مجوز را از چه کسی گرفتند.
مدیرکل محیطزیست فارس ادامه داد: امروز هم بنا به دلایلی که باز برای ما نامشخص است میخواهند ۹ کیلومتر مسیر این آزادراه را تغییر دهند که با این کار بخش دیگری از زاگرس را نابود کنند.
ولوی یادآورشد: کارشناسان محیطزیست و منابع طبیعی بازدیدی از این منطقه داشتند اما دلیلی برای این تغییر مسیر پیدا نشد و تنها به دلیل کم شدن هزینههای پیمانکار میخواهند این تغییر مسیر و نابودی مراتع و جنگلها را انجام دهند.
وی تأکید کرد: بههیچعنوان اجازه این کار را نخواهیم داد زیرا این کار آنها هزینه بسیار سنگینی برای طبیعت خواهد داشت.
مدیرکل محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه برخی مباحث مالی را بهعنوان هزینه میدانند، گفت: این افراد به دلیل کم شدن هزینههای مالی خود میخواهند هزینه سنگینی را به محیطزیست و منابع طبیعی بزنند که ما اجازه این حرکت را نمیدهیم.
ولوی در بخش دیگری از سخنان خود یادآورشد: امروز برداشتهای بیرویه از آب، جنگل، صدمه زدن به درختان و... و. باعث نابودی زاگرس شده و اگر این روش ادامه داشته باشد بهطور حتم دیگر از این منطقه و زیباییهای آن اثر نخواهیم دید.
وی تصریح کرد: خشکسالی باعث خشکیدگی جنگلهای بلوط شده و گردشگران بیتوجه به محیطزیست هر روز مشکلات فراوانی را برای این منطقه ایجاد میکنند.
مدیرکل محیط زیست استان فارس افزود: باید برنامهریزی مدونی برای اطلاعرسانی عمومی داشته باشیم که در این راستا رسانهها نقش بسیار مهمی دارند.
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