به گزارش خبرگزاری مهر، ‌علی لاریجانی در نشست مشترک با سفرای کشورهای اسلامی در تهران، با اشاره به اینکه ایجاد جریان‌های تروریستی و درگیر کردن کشورهای اسلامی پشت صحنه های خطرناکی دارد، افزود: برخی کشورهای قدرتمند در ایجاد گروه های تروریستی نقش دارند و این کشورها در سوریه، عراق و یمن دست به بحران سازی می زنند که این موضوع جای تاسف دارد که در شرایط امروز، گرفتار چنین بلایی در امت اسلامی شدیم که نمی گذارد کشورهای اسلامی نیروی خود را ذخیره کنند تا از آن برای مقابله با رژیم صهیونیستی استفاده شود.

وی اضافه کرد: دست هایی هست که کشورهای اسلامی را تجزیه کنند و از کشورهای بزرگ بعید نیست چنین هدفی را دنبال کنند که ریشه آن را باید در ضعف درونی کشورهای اسلامی دانست که دشمن با استفاده از این ضعف تلاش می کند به اهداف خود دست پیدا کند.

رییس قوه مقننه، با بیان اینکه تاریخ نشان داده است اختلاف میان امت اسلامی به سود استعمارگران بوده است بر ضرورت حل و فصل اختلافات میان ملل اسلامی تاکید کرد و اظهار داشت:در سال های اخیر هم که شرایط منطقه بغرنج تر شده است شاهد بروز اختلاف و دامن زدن به این مسایل با برجسته سازی اختلافات بوده ایم که بین شیعه و سنی و فرق اهل سنت که باید به این موضوع توجه کرد که امت اسلامی و فرق مختلف آن یک قبله یک پیامبر و یک کتاب دارند که از صدر اسلام تاکنون مشترک بوده است و اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

وحدت میان امت اسلامی از اهداف و رویکردهای انقلاب اسلامی

لاریجانی با بیان اینکه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در بدو پیروزی انقلاب اسلامی موضوع وحدت میان امت اسلامی را از اهداف و رویکردهای انقلاب اسلامی عنوان کردند، افزود: مسئله اصلی جمهوری اسلامی ایران که بر آن تاکید و توجه دارد وحدت میان امت اسلامی است و ایران در این زمینه همواره از کشورهای پیشرو بوده است.

رییس مجلس شورای اسلامی مبارزه با پدیده تروریسم را موضوعی مهم و سرنوشت ساز خواند و ادامه داد: امیدواریم کشورهایی که مسیر اشتباه را انتخاب کرده بودند و به تروریست ها کمک کردند، با رفتار و عملکرد خود رویه های قبل را اصلاح کنند.

لاریجانی به نقش کشورها در مبارزه با تروریسم و ریشه کن کردن آن اشاره کرد و گفت:جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم عزم جدی دارد و به هر کشوری که در این راستا فعالیت داشته باشد کمک می کنیم چرا که معتقدیم مبارزه با تروریسم مسئولیت همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است.

وی در بخش دبگری از سخنان خود به موضوع فلسطین و پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین باید توجهات به این کشور جلب شود افزود: امروز شاهد آن هستیم که در کشورهای اسلامی تمرکز کافی بر مسئله فلسطین و ظلم هایی که به مردم آن می شود ندارند و هر کدام از این کشورها درگیر مسایل خود هستند که این موضوع منافع رژیم صهیونیستی را تامین می کند و باید همه کشورهای اسلامی نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

چشم انداز مذاکرات هسته ای مثبت است

رییس مجلس شورای اسلامی با موضوع مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ اشاره کرد و با بیان اینکه مذاکرات هسته ای پیچیده است گفت: این مذاکرات نسبتا پیچیده است و دارای ابعاد مختلفی است که تلاش می کنیم در نهایت مذاکراتی موفق داشته باشیم که در این مسیر در کشور همه قوا و مسئولان با یکدیگر همدل و هم نظر هستند تا مذاکرات رو به جلو باشد و توسعه پیدا کند.

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در مذاکرات تلاش کرده است به نتیجه ای مثبت دست پیدا کند اظهار داشت: چشم انداز مذاکرات هسته ای مثبت است و گام های خوبی برای حل اختلاف ها برداشته شده و مسیر، مسیر مثبتی است.

وی با رد برخی اظهارنظرها در آمریکا مبنی بر روی میز بودن همه گزینه ها در مقابل ملت ایران را دارای جنبه تبلیغی و دارای کارکردی داخلی در این کشور دانست و اضافه کرد: این رفتارها را سازنده نمی دانیم و آمریکایی ها با این اظهارات خود خسارت های زیادی به خودشان و منطقه وارد کرده اند و این حرف ها نسنجبده است و امیدواریم این مذاکرات نتیجه ای مثبت برای منطقه داشته باشد و زمینه را برای حل و فصل اختلافات فراهم کند و این تلاش ها به موفقیت برسد چرا که در صورت تحقق این موضوع امنیت پایدار را در منطقه تضمین می کند.

در ابتدای این دیدار صلاح زواوی سفیر دولت فلسطین و مقدم السفرای نمایندگی های سیاسی، در سخنانی با اشاره به توطئه های دشمن صهیونیستی بر علیه ملت فلسطین گفت: مردم فلسطین در نقاط مختلف جهان آواره شده اند و شهرک سازی به صورت مستمر از سوی صهیونیست ها در اراضی فلسطینی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه روزانه به مسجد الاقصی از سوی صهیونیست ها اهانت می شود افزود: اولین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف آنان به صحنه هتک حرمت های روزانه دشمن تبدیل شده است و هیچ کسی صدایی از کشورهای اسلامی برای مقابله با آن بلند نمی شود.

سفیر دولت اسلامی فلسطین از آماده شدن هیکل سلیمان برای نصب در مسجد الاقصی خبر داد و اظهار داشت: دشمن صهیونیست در تلاش برای ویران کردن مسجد الاقصی است تا بر روی خرابه های آن هیکل سلیمان را نصب کند که باید با اقدامی فوری جلوی این اقدام گرفته شود.

زواوی با اشاره به اقدام امام خمینی(ره) در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس با قدردانی از حمایت های ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مردم فلسطین بیان داشت: امام خمینی(ره) با بصیرت و ایمان خود خطراتی را که پیش روی ملت فلسطین و مسجد الاقصی قرار داشت به خوبی مشاهده و چنین حرکتی را ساماندهی کردند.

وی با انتقاد از عملکرد کشورهای عربی در بی توجهی به ملت فلسطین گفت: اگر هر مسلمانی تنها یک سطل آب به سوی اشغالگران می ریخت آنان اینک غرق شده بودند که برای تحقق آن نیازمند تحقق وحدت میان امت های اسلامی و همزبانی آن ها برای مقابله با دشمن صهیونیستی هستیم.

علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به درگیری های موجود در جهان اسلام بر ضرورت ایجاد آرامش در میان امت اسلامی تاکید کرد و گفت: امیدواریم همه سلاح های کشورهای اسلامی روزی به سوی دشمن صهیونیست نشانه رود.