۴۰پروژه عمرانی ورزشی طی هفته دولت در فارس افتتاح می شود

حیدرعلی کامیاب در جریان اولین سفر کاری خود به شهرستان لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از این سفر بررسی وضعیت مجموعه های ورزشی لامرد است که طی بازدید بیش از ۲۰ پروژه وضعیت عمرانی و نرم افزار مجموعه های ورزشی لامرد مشخص شد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه های ورزشی لامرد از زیرساخت خوبی برخوردار است، عنوان کرد: تجهیز و تکمیل این مجموعه ها و به ویژه تجهیز و بازسازی زمین چمن مجموعه ورزشی انقلاب لامرد از مهمترین اولویت های کاری در لامرد هستند.

کامیاب در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت فعلی ورزش استان فارس، گفت: وضعیت فعلی ورزش در فارس به دلیل سوء مدیریت و یا مشکلات مالی مناسب نیست و بازگشت به وضعیت اولیه نیاز به تلاش، مدیریت و عزم جمعی دارد.

این مسئول در خصوص برنامه های خود برای جذب حامی در ورزش فارس تصریح کرد: در استان شورای عالی ورزش وجود دارد که متاسفانه در حال حاضر جلسات آن تشکیل نمی شود و ما در اولین روز کاری پس از ماه مبارک رمضان با اعضای این شورای عالی که متشکل از تمام مدیران در سطح استان است به بررسی راهکارهای حمایت از ورزش خواهیم پرداخت.

وی با انتقاد از عملکرد صداو سیما ادامه داد: صدا و سیمای مرکز فارس با پوشش فعالیت های ورزشکاران و معرفی آنان نقش به سزایی در حمایت از ورزش و جذب سرمایه گذار دارد.

کامیاب با اشاره به سفرهیئت دولت به فارس و جذب ۱۲میلیارد تومان اعتبار در خصوص مهمترین برنامه های اداره خود گفت: حضور دو رشته ورزشی بسکتبال و هندبال در لیگ برتر، بهره برداری از ورزشگاه میانرود، افتتاح خانه کشتی که احداث آن ۱۰ سال به طول انجامیده و افتتاح ۴۰ پروژه عمرانی درهفته دولت از مهمترین برنامه های ادره کل ورزش و جوانان است.