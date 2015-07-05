به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال، درباره شرایط حال حاضر داوری کشور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: وضعیت داوری خوب است اما لازم است با کمک همه دوستان شرایط را بهبود ببخشیم تا ضمن رفع ایرادات موجود، حرکت رو به رشد داوری را ادامه دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که شرایط داوران داخلی و بین‌المللی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟، تاکید کرد: داوری ایران در عرصه بین الملل در وضعیت مناسبی قرار دارد بطوری که علیرضا فغانی به عنوان یکی از داوران بین‌المللی ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا ابلاغ زیادی جهت قضاوت دریافت می‌کند و معتقدم جزو کاندیداهای اصلی قضاوت در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم خواهد بود.

رئیس دپارتمان داوری در ادامه افزود: در حوزه داوری داخلی هم با توجه به اینکه داوری کار جمعی است، لازم است با کمک و مشورت بزرگان داوری کشور شرایط بهتری برای داوری ایران به وجود آوریم. از جمله اقدامات ابتدایی که نیاز است به آن توجه کنیم، بالا بردن سطح مدرسین استان‌ها است چراکه داوران ملی از استان‌ها انتخاب می‌شوند و اگر آموزش‌ها در سطح استانی را بروز کنیم، بدون شک نتیجه آن را در آینده نزدیک و در قضاوت‌های کشوری داوران استانی شاهد خواهیم بود.

وی همچنین تاکید کرد: البته کلاس توجیهی پیش از فصل داوران لیگ برتر فوتبال را همانند روال چند سال اخیر به بهترین نحو برگزار خواهیم کرد که در این خصوص کارهای هماهنگی این کلاس در حال انجام شدن است.

عنایت در پایان انتظارات خود از جامعه داوری را اینگونه بیان کرد: با توجه به تجربه‌ای که دارم لازم است از همه اعضای جامعه داوری کشور درخواست کنم که پشت یکدیگر باشند و از عنوان کردن مسائل داخل خانواده داوری در رسانه‌ها خودداری کنند. در چند سال گذشته همواره دود حاشیه‌های داوری به چشم خود داوری کشور رفته و هیچ نتیجه‌ای نداشته است.