فریدونشهر متخصص زنان، زایمان و داخلی ندارد

غلامرضا یسلیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به مدارس فرسوده شهرستان فریدونشهر اظهار داشت: در سال جاری نیز علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون هیچ اعتباری برای مقاوم سازی و یا بازسازی مدارس فرسوده شهرستان صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از طریق مدیریت بحران استانداری اصفهان در حال پیگیری تامین اعتبار برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی شهرستان فریدونشهر هستیم.

فرماندار فریدونشهر در ادامه با اشاره به اجرای بسیار خوب طرح تحول سلامت در شهرستان فریدونشهر ابراز داشت: به لحاظ زیر ساختی و فضای درمانی مشکلی در شهرستان فریدونشهر وجود ندارد.

وی کمبود پزشک متخصص را از چالش‌های درمانی شهرستان فریدونشهر عنوان کرد و گفت: فریدونشهر پزشک متخصص زنان و زایمان و پزشک متخصص داخلی ندارد.

یسلیانی با اشاره به حضور ۱۰ ساعته وزیر بهداشت در شهرستان فریدونشهر در خرداد ماه بیان داشت: این مقام مسئول در شهرستان فریدونشهر چندین عمل جراحی انجام داده و بیماران زیادی را نیز معاینه کردند.

وی در ادامه با اشاره به برآورد خسارت بیش از ۱۰ میلیارد تومانی برای کشاورزان شهرستان فریدونشهر به دنبال بارش‌های بهار امسال نیز بیان داشت: باید توجه داشت که بارش‌های بهاری در شهرستان فریدونشهر منجر به خشک شدن درختان میوه از جمله بادام، گردو و زردآلو در این شهرستان شده است و از این نوع محصولات برداشتی در شهرستان نداشته‌ایم.