اصولگرایان مراقب باشند فضای مثبت گفتمانی وحدت را نشکنند

لطف‌الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مذاکره برای وحدت در انتخابات در جریان اصولگرایی در حال انجام است، اظهارداشت: جلسات وحدت ادامه دارد همه طیف ها تاکید بر وحدت کرده اند و در مرحله تعیین ساز و کار وحدت هستیم.

وی با اشاره به دیدار اصولگرایان با آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله مصباح ادامه داد: در گذشته خدمت آیات موحدی کرمانی و مصباح رسیدیم که این بزرگان نیز تاکید بر وحدت داشتند و تاکید روحانیت بر وحدت یک دلگرمی برای اصولگرایان محسوب می شود.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، با تاکید بر ضرورت وحدت تصریح کرد: ابعاد وحدت، روش وحدت، نوع وحدت و جریاناتی که باید در وحدت باشند در جلسات تخصصی مطرح می شود و طبیعتا زمانی که به جمع بندی برسیم در مورد آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اطمینان را به نیروهای متدین انقلابی می دهیم که خوشبختانه تمام جریانات اصولگرا بر وحدت تاکید دارند و با یکدیگر یکدل هستند و با تلاشی که می شود امیدواریم هرچه زودتر به مدل های عملیاتی برسیم.

انسجام نیروها در استان ها

فروزنده با اشاره به انسجام اصولگرایان در استان ها گفت: همه نیروها در همه استان ها نیز این وحدت و انسجام را دارند و با ابتکاری که خودشان انجام دادند با توجه به اقتضائات منطقه با یکدیگر وحدت کردند لذا در اردوگاه نیروهای متدین انقلاب خوشبختانه نوای وحدت و گفتمان وحدت حاکم است.

وی هوشیاری اصولگرایان نسبت به توطئه های جریان رقیب را مورد توجه قرار داد و گفت: ما باید هوشمند باشیم؛ جریان رقیب نگران است و یکی از استراتژی هایش ایجاد اختلاف بین اصولگرایان است؛ لذا بر همه افراد حقیقی و حقوقی اصولگرا است که مراقب باشند فضای مثبت گفتمانی وحدت را نشکنند.

فروزنده گفت: جریان رقیب یکی از عوامل موفقیت خود را دنبال کردن استراتژی اختلاف بین اصولگرایان تعریف کرده است.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، تاکید کرد: خوشبختانه این هوشمندی و مراقبت در همه شخصیت های حقوقی و حقیقی تاکنون وجود داشته است.

«یکتا» وحدت اصولگرایان را مورد توجه قرار می دهد

وی همچنین با اشاره به فعالیت جبهه یکتا گفت: جبهه یکتا تعدادی از نیروها و مدیران دولت نهم و دهم هستند. این نیروهای اصولگرایی همچنانکه در اساسنامه خود آورده اند قصد گفتمان سازی دارند و انگیزه شان این است که دیدگاه ها و گفتمان رهبر انقلاب را ترویج دهند و طبیعتا برای محقق شدن این گفتمان مطلوب با توجه به تجربه ای که دارند راه حل هایی را خواهند داشت که این می تواند به عنوان یک حرکت نو در فضای گفتمانی آثار و برکات زیادی داشته باشد.

فروزنده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اعضای یکتا در ائتلاف اصلوگرایان جایگاهی خواهند داشت، خاطرنشان کرد: آنها بحث گفتمانی دارند و باید در آینده ببینیم که چگونه می شود. فعلا مجموعه یکتا یک کار گفتمانی می کند. البته طبیعتا رویکرد گفتمان یکتا نیز مبتنی بر وحدت است و وحدت اصولگرایان را مورد توجه قرار می دهد.