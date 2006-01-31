معنويت تنها راه حل مشكلات مدرن است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، رهبر معنوي بودائيان تبت روز گذشته در مراسم يابود سالروز كشته شدن مهاتما گاندي گفت: درحالي كه چين و هندوستان به دو قدرت اقتصادي تبديل مي شوند، هندوستان مي تواند در صنعت توليد كالاهاي ارزان قيمت از چين درسهايي بياموزد و چين نيز مي تواند ترويج معنويت را از هندوستان ياد بگيرد.

وي گفت: هندوستان نبايد از سنت معنوي و باستاني خود فاصله بگيرد، بلكه بايد اين سنت را ادامه داده و آن را با پيشرفتهاي قرن بيست و يكم تطبيق دهد.

وي گفت: تعاليم مهاتما گاندي با دنياي امروز بي ارتباط نيست و اكنون در سراسر جهان مردم هرچه بيشتر به حقيقت تعاليم غيرخشونت آميز وي كه براي هماهنگي و همزيستي مسالمت آميز در جهان سودمند تلقي مي شوند پي مي برند.

نخست وزير دولت معزول شده تبت گفت: درحالي كه نمونه هاي كمونيسم و كاپيتاليسم، نتوانستند انتظارات مردم را برآورده كنند، مكتب گاندي هنوز هم براي حل مشكلات امروزه مردم مورد استناد قرار مي گيرد.

اين رهبر معنوي مردم تبت اظهار داشت: بدون وجود صلح دروني هيچ پيشترفتي در جهان حاصل نمي شود.