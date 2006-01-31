وزير كشور به عنوان رئيس بنياد بين المللي غدير در اين وزارتخانه معرفي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، آيت الله خزعلي در اين حكم با اشاره به اينكه بزرگداشت عيد اكبر الهي و تجلي غدير در مراكز تشيع و جهان اسلام از جمله فعاليت هاي بنياد غدير در هر استان مي باشد، بر تبليغ فرهنگ شدن غدير و زدودن غبار غفلت از چهره ولايت تأكيد كرده است.

همچنين در اين حكم اظهار اميدواري شده است كه نسل هاي آينده در اين راه قدم گذاشته و از همگامان در اين راه به خير و نيكي ياد نمايند.

براساس اين گزارش، آيت الله خزعلي كه در نمازخانه وزارت كشور حضور يافته بود، در سخناني به بعد انسان سازي قرآن كريم پرداخت و يكي از هدف هاي مهم اسلام، قرآن و ائمه معصومين عليهم السلام را تكيه بر انسان سازي ياد كرد.

رئيس بنياد بين المللي غدير با اشاره به آيه 101 از سوره آل عمران، آيات خداوند و وجود رسول اكرم (ص) را حجتي بر انسان ها دانست كه راه هر بهانه را بر كفر و تكفير بسته است.

وي با بيان فرازي از اين آيه افزود: هر كه به خداوند اعتصام بورزد، يقيناً به راه مستقيم هدايت شده است.

آيت الله خزعلي سپس با اشاره به تحدي قرآن در ارائه مثل قرآن يا سوره و آيه اي از آن، عجز و ناتواني بشر در پاسخ به اين تحدي را عمده ترين دليل حجيت آيات الهي دانست و در ادامه نقش قرآن در هدايت انسان به مسير انساني و گسست از رسوم غلط و جاهلي از قبيل زنده به گور كردن دختران در عصر پيش از اسلام را بازگو كرد.

وي همچنين آغاز ماه محرم و ايام سوگواري حضرت ابن عبدالله الحسين (ع) را خاطرنشان كرد و گفت: اسلام و امام حسين (ع) طالب انسان سازي و ساخته شدن انسان هستند، نه گريه كردن صرف ما.

آيت الله خزعلي در اين راه، اعتماد به خداوند و توكل به او را مهم و حياتي ذكر كرد و با استناد به اين گفته امام حسين كه "كشته شوم يا پيروز شوم، برايم فرقي ندارد، عمده اين است كه كار خدايي انجام شود" ، بر خلوص اعمال براي رسيدن به نقطه كمال انساني تأكيد كرد.

آيت الله خزعلي در بخشي از سخنان خود با بيان اين كه موضوع ثقلين فقط در حديث نيامده، مدلول آيه مذكور از سوره آل عمران را در تبيين اين مفهوم عنوان كرد و گفت: غدير سرفصل اكمال دين الهي و يأس كفار و دشمنان اسلام از استمرار رسالت نبوي و قطع ذريه رسول گرامي اسلام است كه نصب علي (ع) به امامت مسلمين باعث مأيوس شدن كفار شد.

وي با طرح اين سؤال كه " ما انسان ها در برابر اين نصب الهي چقدر قدرداني كرده ايم "، مسؤوليت انسان ها در قبال افراد تحت تصدي و مسؤوليت را يادآور شد.

آيت الله خزعلي در همين خصوص با اشاره به فرازي از خطبه 166 نهج البلاغه، حيطه اين مسؤوليت را فراتر از حد معمول ياد كرد و گفت: علي عليه السلام در اين خطبه حوزه مسؤوليت را بسيار وسيع تر دانسته و مي فرمايد كه حتي بهائم و حيوانات نيز در دايره اين مسؤوليت قرار گرفته و انسان در قبال حيوانات پيرامون خود نيز مسؤول است.

وي سپس از صرف هزينه براي امور تجملي در حوزه عملكرد برخي مسؤولان انتقاد كرد و گفت: سؤال از عملكرد مسؤولان و مسؤوليت آنها در خصوص زيردستان صدق است و واقعيت دارد.

آيت الله خزعلي در اين باره به عبارتي از ابي عبدالله (ع) در برابر حر رياحي و مردم كوفه اشاره كرد و گفت: خداوند كسي را كه در مقابل جور و عدوان سلطان جائري كه برخلاف اوامر الهي و سنت خدا در ميان مردم عمل مي كند، سكوت كند، به همراه جائر در داخل جهنم جاي خواهد گرفت.

دبير كل بنياد بين المللي غدير تقارن سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ايران و ورود امام حسين (ع) به صحراي كربلا را يادآور شد و بر پرهيز از خرافه گرايي در عزاداري هاي ايام محرم تأكيد كرد و گفت: مردن و كشته شدن هدف اصلي نيست بلكه بايد تغيير داد و خون را به حماسه و فرياد تبديل كرد .

آيت الله خزعلي در پايان سخنان خود، ضمن تجليل از وزير كشور و كاركنان وزارت كشور، بر پيگيري جدي پرونده عاملان انفجار اخير شهر اهواز و مجازات آنان در برابر چشم مردم اين منطقه تأكيد كرد.