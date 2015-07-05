مدیریت مبتنی بر مشارکت لازمه توسعه روستاهای آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ساخت مسكن برای قشر ضعیف جامعه وافراد كم درآمد و بی سرپناه درمناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر را از اهداف اصلی بنیاد مسكن عنوان و تصریح کرد: در این بین پرداختن به مدیریت روستایی مبتنی بر مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت روستائیان امری ضروری است.

وی در ادامه افزود: با توجه به نقش مدیریت صحیح در روند توسعه روستایی بواسطه ایجاد اشتغال و درآمد برای گروه های مختلف در چنین جوامعی، این امر زمینه ساز گسترش امکانات و زیربناها، سرمایه گذاری ها، توسعه و بهبود حمل و نقل روستایی و در نهایت پیشرفت همه جانبه روستاهای استان می شود و بر همین اساس توسعه جوامع روستایی و بهبود شرائط زندگی روستائیان یكی از مهمترین اهداف این نهاد است.

مدیر کل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر اولویت کاهش مهاجرت از روستاها به مناطق شهری و معکوس کردن این روند در سیاست گذاری های مدیریتی این حوزه خاطر نشان شد: در این میان پیشرفت مناطق دورافتاده و محروم روستایی باعث تغییر چهره روستاها و در نتیجه تغییر و بهبود زندگی و افزایش رضایت‌ مندی آنان نقشی مهم در دستیابی به این اهداف خواهد داشت چون بدلیل تبعیض های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خدمات‌ دهی، میزان استفاده از امكانات رفاهی و برنامه‌ های توسعه‌ ای موجود بین جوامع شهری و روستایی قبل از پیروزی انقلاب موجب مهاجرت بسیاری از روستائیان به شهرها و خالی شدن روستاها از سكنه و ایجاد مشكلات عدیده‌ در شهرها به واسطه ایجاد مشاغل‌ كاذب شده بود.

وی در ادامه با بیان اینکه خدمات زیرساختی شهرهای كوچك و روستاها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سطح نسبتاً مطلوبی برخوردار شده، تصریح کرد: با این وجود دستگاههای متولی باید به موازات ارتقاء زیرساخت ها مشكلات دیگر حوزه های روستایی را نیز حل کنند و بنیاد مسكن نیز با جدیت كامل، دركنارسایر دستگاه های خدمات رسان با همدلی وهمزبانی و الگو قرار دادن اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آماده ارائه خدمات در چنین مناطقی است.