شب های قدر هیئت کجا برویم؟

هیئت سخنران مناجات و مداحی مکان و زمان

مرکز تهران

مسجد ارک حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان حاج منصور ارضی و دیگر مداحان اهل بیت(ع) چهارراه گلوبندک، میدان پانزده خرداد شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۴

مسجد جامع بازار شبستان چهلستون دعای جوشن کبیر و مداحی: حاج میثم مطیعی خیابان پانزده خرداد، بازار بزرگ تهران، مسجد جامع بازار، شبستان چهلستون ورود برادران: بازار آهنگران ورود خواهران: بازار شیرازی لیالی قدر از ساعت ۲۳

مهدیه تهران (لیالی قدر) احیاء شب ۱۹ رمضان: حجت الاسلام مهدي ماندگاري احیاء شب ۲۱ رمضان: حجت الاسلام سيدحسين مومني احیاء شب ۲۳ رمضان: حجت الاسلام سيد مهدي حائري زاده شب ۱۹ و ۲۱ رمضان: حاج رضا طاهري شب ۲۳ رمضان: حاج حسن اخباري خيابان ولي عصر(عج)، چهار راه گمرگ اميريه، مهديه تهران شب هاي ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۱:۳۰ نماز عيد سعيد فطر: آيت الله شيخ علي سعيدي

نوباوگان قنات آباد دهه سوم و احیاء لیالی قدر: حجت الاسلام سیدعبدالحمید شهاب مناجات: دهه دوم: حاج مرتضی طاهری دهه سوم: حاج محمد قدیانی مداحی: دهه دوم: حاج کاظم غفارنژاد دهه سوم: حاج امیر احمدی خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی، کوچه شاه حسینی، کوچه کیهانی، حسینیه نوباوگان قنات آباد شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۳

مکتب تشیع دهه دوم: حجت الاسلام حاج مصطفی کرمی دهه سوم: حجت الاسلام حاج سید عبدالحمیدشهاب حاج کاظم غفارنژاد و آقای فرید فروغی خیابان وحدت اسلامی،روبروی پارک شهر،کوچه شهید کاوه زهره کرمانی آموزش قرآن:۲۲:۳۰ الی ۲۳:۳۰ سخنرانی:۲۳:۳۰ الی ۰۰:۱۵ عزاداری: ۰۰:۱۵ الی ۱ بامداد

پیروان امام حسین(ع) شب های قدر: حاج سید جلال موسویان شب های قدر: کربلایی حامد خمسه خ مولوی نرسیده به چهار راه شاپور کوچه شهید قاسمی حسینیه پیروان امام حسین(ع) شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۱:۳۰

حسینیه دلریش حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی حاج مهدی توکلی حاج رسول فیضی، حاج محسن عسکری، مهدی اقدم نژاد، محمدحسین فیضی خیابان جمهوری، بعد از چهار راه مخبر الدوله شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۴

مسجد دار السلام حجت الاسلام کاظم صدیقی حاج غلامرضا عینی فرد میدان منیریه، خیابان ابو سعید شرقی، مسجد دارالسلام دهه سوم ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۳

مسجد اردبیلی ها حاج امین مقدم چهارراه گلوبندک، کوچه چال حصار شب های جمعه و از ۱۹ تا ۲۳ ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲

مسجد فخریه حاج سید علی رضوی خیابان کارگر جنوبی، امیریه لیالی قدر از ساعت ۲۴

بيت الرقيه سلام الله عليها کربلايي وحيد مرادي خ ولي عصر، خ مختاري، ک دادخواه، ک قره داغي علامت پرچم شب هاي قدر يک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا مخصوص برادران

خادم الحسن(ع) سید فتاح چاوشی حاج سید جواد چاوشی و دیگر ذاکرین اهل بیت خ ولیعصر- جنب مهدیه تهران- ک مهدیه- بیت الحسن(ع) شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲:۳۰

عشاق المهدی(عج) شیخ مصطفی شاه محمدپور حاج محمدحسین اپرناک خ قزوین خ جوادیان ( قلمستان )۱۱۶ از ۱۱ تیر تا ۲۰ تیر هر روز یک ساعت و نیم قبل از اذان مغرب

اخوالزينب(س) حجت الاسلام محمدي حاج مهدي غياثي، حاج سعيد خرازي، حاج حسين زبده، كربلايي محمد شكري خ خيام، جنب ايستگاه مترو خيام، مسجد اتفاق شب هاي جمعه و پنجشنبه ۱۱/۴/۹۴ الي پنجشنبه ۱۸/۴/۹۴ از ساعت ۲۲

مسجد لباسچي حجت الاسلام كاشاني حاج حسين زبده. حاج محمد علي سليماني.حاج محمد شكري خ خيام، پاچنار، مسجد لباسچي شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲

حسينيه خامس آل عبا حجت الاسلام منصورى حاج محمدرضا مرجب بزرگراه نواب تقاطع خیابان امام خمینی،ده متری گلکار پشت ساختمان بازنشستگی شهرداری حسینیه خامس آل عبا(ع) ليالى قدر از ساعت ٢٢

شمال تهران

مسجد حضرت امير (ع) از ساعت ۲۴: حجت الاسلام سیدمحمدباقر علوي تهراني از ساعت ۲۱: حاج ذبيح الله ترابي از ساعت ۲۴: حاج حسن خلج خیابان کارگر شمالي، مقابل پمپ بنزين، مسجد حضرت امير (ع) شب هاي ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۱ اقامه نماز جماعت، اقامه نماز قضاء، قرائت دعاي جوشن کبير

رایةالعباس(ع) حجت الاسلام سیدمهدی حائری زاده حاج محمود کریمی چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر(ع) از شام میلاد امام حسن (ع) به مدت ۸ شب، یک ساعت بعد از نماز مغرب

مسجد کربلا حجت الاسلام کاشانی کربلائی حنیف طاهری بزرگراه صدر، غرب به شرق، مسجد کربلا از شب اول تا بیست و سوم ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲ (با قرائت یک جزء قرآن کریم)

ریحانةالنبی(س) دهه دوم: حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب دهه سوم: حجت الاسلام سید مرتضی شجاعی کربلائی محمدحسین پویانفر ولنجک – بلوار دانشجو – کهف الشهداء از چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ به مدت سی شب از ساعت ۲۳ الی ۱:۳۰ بامداد

مسجد حضرت مهدی (عج) دهه دوم: حجت الاسلام محمود معرفت دهه سوم: حجت الاسلام منصوریان دامغانی ستارخان,سه راه تهران ویلا,مسجد حضرت مهدی (عج) ایام ماه مبارک رمضان از نماز ظهر و عصر

محبین الائمه(ع) دهه دوم: شیخ مسعود تاج لنگرودی دهه سوم: شیخ علی اوسطی دهه دوم: حاج حسین هوشیار دهه سوم: حاج مرتضی طاهری خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملک، نبش خ شهید یوسفیان شب های ماره مبارک رمضان از ساعت ۲۴

جنةالعباس (ع) برادران و خواهران جمعه ۲۹ خرداد: حجت الاسلام صفاهانی جمعه ۵ تیر: حاج سعید تکلو جمعه ۱۲ تیر و چهارشنبه ۱۷ تیر: حجت الاسلام موسوی درچه ای جمعه ۲۹ خرداد: حاج علی محمدی جمعه ۵ و ۱۲ تیر و چهارشنبه ۱۷ تیر: برادر حاج علی محمدی ولنجک، بلوار دانشجو، جنب مسجد النبی (ص)، حوزه علمیه ریحانةالنبی (س) از اذان مغرب و عشاء به صرف افطار

انصار العباس(ع) دهه سوم: حجت الاسلام سید علی غروی خ اندرزگو، نبش صالحی شب های ماه مبارک از ساعت ۲۳

مسجد امام صادق(ع) حجت الاسلام علیرضا پناهیان سید مهدی حسینی میدان فلسطین شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۳

امامزاده صالح(ع) حاج محسن اعتمادیان میدان تجریش لیالی قدر از ساعت ۲۴

مصلی امام خمینی رحمة الله علیه استاد ابوالفضل بهرامپور مصلی امام خمینی رحمة الله علیه شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲

انصارالحسین (ع) حجت الاسلام شیخ علی ثمری حاج عباس طاهری شهرک شهید محلاتی، خیابان آزادگان، مسجد انصارالحسین (علیه السلام) هر شب ساعت ۱:۳۰ بامداد

مجانین الحسین(ع) حجت الاسلام محمد سروش محلاتی خیابان توحید، خیابان پرچم شب های ماه مبارک رمضان هر شب ساعت ۲۲:۱۵

جنوب تهران

مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم(ع) دهه دوم: حجت الاسلام سید حمید میرباقری دهه سوم: حجت الاسلام سیدحسین مومنی حاج محمد رضا غلامرضا زاده شهر ری، حرم حضرت عبدالعظیم (ع) شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد

محبان الرقیه(س) محفل ایثارگران حاج جعفر عرب نژاد بهشت زهرا(س)، قطعه شهدا شب های قدر از ساعت ۲۳

پيروان شهداي كربلا سخنران لیالی قدر: استاد محمد شجاعي استادحاج محمدحاج ابوالقاسمي، حاج داودشفيعي، حاج محمد سجادي، كربلايي محسن جعفري، كربلايي مجتبي حسينلويي، كربلايي مهدي مالمير شهر ري، خيابان شهيد غيوري، بالاتر از چهارراه خط آهن، حسينيه پيروان شهداي كربلا شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲ لیالی قدر از ساعت ۲۳

شيخ عليرضا پناهيان شيخ عليرضا پناهيان حاج علي ستاري امامزاده معصوم - ٢٠ متري ابوذر خيابان شهيد ورزدار مسجد و حسينية يوم الغدير ليالي قدر ساعت ٢٣

رهروان شهدا شیخ مهدی شریف سید رضا رضوی نازی آباد ـ میدان خورشید ـ کوچه عبیری از شب ۱۹ رمضان الی ۲۳ رمضان بمدت ۵ شب مراسم لیالی قدر ساعت ۲۳:۰۰ مراسم عزاداری امیرالمومنین ساعت ۲۲:۰۰

مسجد المهدی(عج) دهه دوم و سوم: حجت الاسلام درویش پور خ قزوین خ تهمتن ک مهدیلو با اقامه نماز مغرب و عشاء جلسه قرآن و بیان احکام (ویژه بانوان) همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۲

عاشقان نینوا حجت الاسلام فتحی، استاد نجاریان کربلایی حیدر عیسایی، کربلایی عزت الله رفیعی شهر ری . دولت آباد . خ اعتصامی. خ شهید مسجودی شبهای قدر به مدت سه شب ساعت ۲۲ الی ۲۴

شرق تهران

حسینیه همدانی‌ها شیخ حسین انصاریان خیابان ری، حسینیه همدانی‌ها شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۰:۳۰ شب الی ۱:۰۰ بامداد

بیت الرقیه(س) حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد خیابان پیروزی، انتهای خیابان پنجم نیروی هوائی از پنجشنبه ۲۸ خرداد مصادف با شب دوم ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲

حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس(ره) پنج شب دوم دهه دوم و دهه سوم: حجت الاسلام پناهیان حاج مهدی سماواتی میدان شهدا، خ مجاهدین اسلام، نرسیده به چهارراه آبسردار شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲ همراه با اقامه نماز جماعت مغرب

حوزه علمیه حضرت آیت الله حق شناس حجت الاسلام والمسلمین سید میرهاشم حسینی م بهارستان خ مصطفی خمینی بعد از چهارراه سیروس جنب امامزاده سیداسماعیل شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲

مسجد شهدا ساعت ۲۴ تا ۱ بامداد توسط: حاج مهدی سماواتی از ساعت ۱ تا ۲:۳۰ بامداد توسط: حاج ماشاءالله عابدی اتوبان شهید محلاتی، نرسیده به پل اهنگ، مسجد الشهدا شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۴

مسجد شهید بهشتی دهه دوم: حجت الاسلام مهدی ماندگاری دهه سوم: حجت الاسلام حیدری کاشانی حاج علی قربانی پیروزی، نبرد شمالی، میدان نبرد شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲

مکتب الزهرا(س) دهه دوم: استاد علی اکبر رائفی پور دهه سوم: حاج حسین سرخه ای و دکتر حشمت الله قنبری حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری خیابان هفده شهریور نرسیده به میدان خراسان خیابان عجب گل حسینیه پیروان حضرت مهدی (عج) شب های ماه مبارک رمضان از ۲۷ خرداد از ساعت ۲۴

مدرسه نور حجت الاسلام حسین تهرانی (فرزند مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی) حاج احمد چینی خیابان ایران، کوچه ملکی شبهای ماه مبارک رمضان

هیئت الرضا(ع) حجت الاسلام شیخ یاسر محمودی حاج عبدالرضا هلالی میدان خراسان - حسینیه امام موسی ابن جعفر علیه السلام از جمعه ١٢ تیر تا جمعه ١٩ تیر ساعت ۲۲

روضةالعباس(ع) مناجات: کربلایی محسن فتاحیان حاج حسین سیب سرخی خ پیروزی، بعد از چهارراه کوکاکولا، نبش کریمشاهیان، حسینیه جوانان حسینی شب های ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۴

آل یاسین دهه دوم: حجت الاسلام سیدحمید میرباقری دهه سوم: حجت الاسلام سیدمهدی حائری زاده دهه دوم: حاج بهرام جمال پور دهه سوم: حاج محسن طاهری میدان شهدا، حسینیه شهید حاج همت شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۳

حسینیه فاطمیون دهه دوم: حجت الاسلام سید قاسم شجاعی دهه سوم: شیخ حسن شریعت زاده پیش منبر: حاج مهدی اصفی دهه دوم: حاج علی مهدوی نژاد، حاج عزیز اسماعیلی دهه سوم: کربلایی حنیف طاهری خیابان مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار، حسینیه فاطمیون شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۳

کربلا پنج شب سوم: حجت الاسلام سرلک و حجت الاسلام بی آزار پنج شب چهارم: حجت الاسلام مصطفی کرمی ۱۰ شب اول: حاج مرتضی طاهری ۱۳شب دوم: حجت الاسلام کرمی نیا مینی سیتی شهرک شهید محلاتی فاز۳ خ ولایت مسجد پیامبر اعظم(ص) سحرهای ماه مبارک رمضان از ساعت ۱ بامداد

مسجد امام حسین(ع) حاج علیرضا بکائی میدان امام حسین(ع) شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۴

مسجد حضرت قاسم ابن الحسن(ع) آیت الله داوود صمدي آملي اتوبان آهنگ، ضلع شمال ميدان محلاتي دهه دوم و سوم ماه مبارك رمضان ساعت ۲۲:۳۰

بیت الحسن المجتبی(ع) (فقط برادران) دهه دوم: حجت الاسلام حاج شیخ علی ثمری پیش منبر: حاج سید محسن حسینی حاج حیدر خمسه خیابان مجاهدین چهار راه آبسردار خیابان ایران بیت الحسن المجتبی (ع) شبهای ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲

جامعه مداحان تهران، شب های سه شنبه حاج غلامرضا سازگار، سید حسن حاج احمدی، احمد زمانی، رضا غلامی خیابان ری، چهارراه انبار گندم، مسجد امام سجاد(ع) شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد

مکتب الذاکرین میثاق المهدی(عج) استاد علیرضا نیکنام حاج غلامرضا سازگار، حاج اکبر بازوبند، حاج علیرضانهادی، حاج محسن طاهری، حاج محمود تاری، حاج مهدی آصفی،حاج سید علی رضوی، حاج حیدر توکلی، حاج حسن نادری تهرانپارس خیابان استخر بوستان ششم غربی پنج شنبه۹۴/۳/۲۸بمدت۳۰شب ساعت۲۳الی۱بامداد

حسینیه بنی الزهرا(س) دهه سوم: حاج مرتضی طاهری خ آبشار، خ ۱۷ شهریور از شب ۱۵ تا ۲۵ رمضان ساعت ۲۳:۳۰

مسجد رضویه حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی حاج وحید کاغذچی، کربلایی جواد گلمحمدی م خراسان خ خراسان نرسیده به زیبا دست راست مسجد رضویه لیالی قدر از ساعت ۲۳ با قرائت دعای جوشن کبیر

حسینییه محبین الائمه (ص) حجت الاسلام جعفری شب های قدر: حجت الاسلام محمودی حاج مهدی صالح - کربلایی محمد حق‌پرست - حاج محسن رضایی خیابان دماوند - پل خاقانی - مسیل جاجرود -کوچه اخباری بعد از نماز مغرب از ساعت ۲۱

مسجدحضرت ابوالفضل (ع) حاج کاظم سعید پور حاج کاظم سعید پور میدان شوش، پل بعثت، کوچه۴۴، مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شب های قدر

مسجد صاحب الزمان(عج) بردار محمد قنبرپور میدان قیام خیابان ری خیابان دردار شرقی مسجد صاحب الزمان (عج) هرشب ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲الی۲۴

غرب تهران

محبان فاطمه زهرا(س) دهه دوم: حجت الاسلام کاظم صدیقی دهه سوم: حجت الاسلام مصطفی کرمی حاج سعید حدادیان خیابان آزادی، بعد از یادگار امام(ره)، رزمندگان غرب تهران، مهدیه امام حسن مجتبی(ع) شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲:۳۰

حسینیه ثارالله(ع) پنج شب چهارم : حجت الإسلام محمد باقر روحانی فر دهه سوم : حجت الإسلام محمود معرفت حاج حمیدرضا منتظر حاج مصطفی خرسندی و جامعه ذاکرین غرب تهران فلکه دوم صادقیه - اشرفی اصفهانی - بعد از جلال آل احمد - خ گلستان چهارم - حسینیه ثار الله(ع) شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲ الی ۱ بامداد همراه با قرائت دعای افتتاح

ریحانة الحسین (س) سه شب اول: حجت الاسلام سیدرضا عمادی پنج شب دوم: آیت الله تقوایی حاج سید مجید بنی فاطمه اشرفی اصفهانی، باغ فیض، خیابان ۲۲ بهمن، مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانة الحسین (س) از پنجشنبه ۱۱ تیر به مدت ۸ شب از ساعت ۲۲

مسجد دانشگاه صنعتی شریف حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان خ آزادی؛ بعد از مهدیه امام حسن مجتبی(ع)، مسجد دانشگاه صنعتی شریف شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۱:۳۰ بامداد

بیت الشهدا حجت الاسلام ترکاشوند (از شهر قم) حاج محمد سامانی شهر جدید پرند خیابان کوهستان کوچه کوکب ۴ حسینیه بیت الشهدا از چهارشنبه ۲۷ خرداد هرشب ساعت ۲۲

فاطمیون حجت الاسلام طباطبایی نسب حجت الاسلام حاج محسن تاج لنگرودی حاج خلیل عینی، حاج احمد عباسی، حاج احمد اسکندری، حاج حسین محمدی فام، کربلایی علی جهانبخش، کربلایی علیرضا محمودی شهرزیبا_بلوار تعاون_بلوار شهید فرساد شرقی_خیابان عدالت، مسجدالرضا(علیه السلام) گروه فرهنگی امام رضا(ع) شب های ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۳

مسجد الرسول(ع) حاج محسن اعتمادیان سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم(کاج) لیالی قدر از ساعت ۱ بامداد

آل یاسین(ع) شهرک کاووسیه برادر دهقان، حاج حمیدرضا دمیرچیلو، کربلایی اکبر اینانلو شهرقدس، شهرک کاووسیه، خ طالقانی کوی شهادت شبهای جمعه یک ساعت بعد از اذان مغرب