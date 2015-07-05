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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

۹ هزار بیمار اعصاب و روان اصفهان نیازمند ساماندهی هستند

۹ هزار بیمار اعصاب و روان اصفهان نیازمند ساماندهی هستند

اصفهان – مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: بیش از ۹ هزار بیمار اعصاب و روان اصفهان نیازمند ساماندهی و توجه ویژه مسئولان و خیران هستند.

سعید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیماری‌های روانی مانند افسردگی، روان پریشی و سایکوتیک در استان اصفهان اظهار داشت: این بیماران بعضاً دچار اختلال شخصیتی شده و نیاز به درمان و مراقبت ویژه دارند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹ هزار بیمار اعصاب و روان در استان اصفهان شناسایی شده که همچون دیگر انسان‌های عادی در جامعه تردد می‌کنند، ادامه داد: این بیماران اغلب با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند و هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی در خصوص نگهداری بیماران روانی مزمن اقدام می‌کنند، افزود: باید توجه داشت که هزینه‌های نگهداری بیماران روانی بسیار بالاست و به صورت میانگین می‌توان گفت هزینه هر بیمار به صورت ماهانه ۸۰۰ هزار تومان است که ۵۰ درصد آن توسط بهزیستی و ۵۰ درصد را نیز خانواد‌ه‌ها باید تامین کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت مراکز درمانی علوم پزشکی و بهزیستی استان اصفهان برای نگهداری بیماران اعصاب و روان تکمیل شده است، اظهار داشت: از این رو ضروری است که خیران و مسئولان توجه بیشتری را نسبت به درمان بیماران اعصاب و روان استان اصفهان داشته باشند.

صادقی با بیان اینکه برخی خانواده‌ها نیز حاضر به نگهداری بیماران روانی در خانه‌هایشان نیستند، افزود: از این رو در برخی اوقات شاهد حضور برخی  بیماران در سطح شهر هستیم که این امر نیازمند توجه بیشتر است.

کد مطلب 2851864

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