۹ هزار بیمار اعصاب و روان اصفهان نیازمند ساماندهی هستند

سعید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیماریهای روانی مانند افسردگی، روان پریشی و سایکوتیک در استان اصفهان اظهار داشت: این بیماران بعضاً دچار اختلال شخصیتی شده و نیاز به درمان و مراقبت ویژه دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹ هزار بیمار اعصاب و روان در استان اصفهان شناسایی شده که همچون دیگر انسانهای عادی در جامعه تردد میکنند، ادامه داد: این بیماران اغلب با خانوادههایشان زندگی میکنند و هزینههای زیادی را به خانوادهها تحمیل میکنند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی در خصوص نگهداری بیماران روانی مزمن اقدام میکنند، افزود: باید توجه داشت که هزینههای نگهداری بیماران روانی بسیار بالاست و به صورت میانگین میتوان گفت هزینه هر بیمار به صورت ماهانه ۸۰۰ هزار تومان است که ۵۰ درصد آن توسط بهزیستی و ۵۰ درصد را نیز خانوادهها باید تامین کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت مراکز درمانی علوم پزشکی و بهزیستی استان اصفهان برای نگهداری بیماران اعصاب و روان تکمیل شده است، اظهار داشت: از این رو ضروری است که خیران و مسئولان توجه بیشتری را نسبت به درمان بیماران اعصاب و روان استان اصفهان داشته باشند.
صادقی با بیان اینکه برخی خانوادهها نیز حاضر به نگهداری بیماران روانی در خانههایشان نیستند، افزود: از این رو در برخی اوقات شاهد حضور برخی بیماران در سطح شهر هستیم که این امر نیازمند توجه بیشتر است.
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