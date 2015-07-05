به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف شامگاه دیروز در جمع مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان ماه رمضان را ماه خودسازی و معنویت، ماه تالیف قلوب و کنار گذاشتن کدورت‌ها و اختلاف‌ها دانست و گفت: خوب است در ایام ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر در مسیر اخلاق گرایی بیشتر تلاش کنیم و در این روزهای حساسی که برای کشورمان در جریان است ،برای کشور،برای عاقبت بخیری و توفیق آینده سازان کشورمان و برای توفیق دولت و سرداران دیپلماسی دعا کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه حضور مردم در همه صحنه‌ها اعم از دستاوردهای انقلاب در طول چهار دهه گذشته بی بدیل بوده است،گفت: نقش مردم در صحنه ها و اصول مختلف قانون اساسی به طور برجسته بیان شده است زیرا صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند و مردم در همه عرصه ها حرف آخر را می زنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه مردم همواره علی رغم برخی مشکلات در صحنه های حساس وفاداری خودشان را به آرمان های انقلاب ثابت کردند گفت: مردم باید یک بار دیگر در روز جهانی قدس همبستگی شان را با آرمان های انقلاب به اثبات برسانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ یادآور شد: در روز ۲۴ خرداد ۹۴ مردم با حضورشان حماسه ماندگاری را خلق کردند و سرمایه اجتماعی ارزشمندی را ایجاد کردند نتایج آن امروز در مذاکرات هسته ای به وضوح به نمایش گذاشته شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: حضور مردم در انتخابات ۹۲ کشورهای غربی را به اجبار به میز مذاکره نشانده است و همچنین به پشتوانه این حضور حماسی و سرمایه اجتماعی فرزندان این ملت و سرداران صحنه دیپلماسی در پی احقاق حقوق مردم هستند قدرت های بزرگ و کشورهای غربی مجاب شده اند تا به درخواستهای مشروع و قانونی ما تمکین کنند.

عارف اظهار داشت:جریان اصلاحات نقش مهمی در ۲۴ خرداد ۹۲ داشت و اگر فضای سیاسی کشور را در سال های ۹۰ و ۹۱ به یاد بیاوریم و همچنین حماسه ای که در ۲۴ خرداد خلق شد می توان به راحتی نقش مهم اصلاحات را در خلق این حماسه دید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه همواره جریان اصلاح طلبی نشان داده که منافع ملی را به منفعت خود و منافع کوتاه مدت ترجیح می دهد، گفت: امروز باید جبهه اصلاحات با همه توان حامی دولت برآمده از ۲۴ خرداد باشد چرا که می‌دانیم دولت تدبیر و امید با چه مشکلاتی در زمینه های مختلف روبرو بود و همچنین با خیلی از مطالبات به حق مردم مواجه است.

وی با بیان این که ما امروز پیش از هر زمان اعتقاد به حمایت از دولت داریم، افزود: جریان اصلاح طلبی امروز باید نسیت به آینده کشور و جامعه احساس مسئولیت مضاعف کند. باید با تلاش مستمر مسیری را که در خرداد ۹۲ آغاز شد را به سمت توسعه و پیشرفت کشور هدایت کنیم البته به طور طبیعی این مسیر از اسفند ۹۴ می گذرد.

عارف تاکید کرد: پیروزی تفکر اصلاحات در سال ۹۲ نقطه شروع مسیری است که از اسفند ۹۴ می گذرد.برای استمرار این مسیر در برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری مردم و رسیدن به نتیجه ای که بتواند مسیر ۲۴ خرداد ۹۴ را ادامه دهد، تلاش می کنیم.

وی با اشاره به اینکه تفکر اصلاحات ریشه در انقلاب دارد، ادامه داد: گفتمان اصلاح طلبان برآمده از گفتمان انقلاب است و اصلاح طلبان بعنوان بک جریان سیاسی فعال، موثر و تاثیرگذار حق دارند و باید در همه صحنه های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشور حضور داشته باشند.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین رویدادهای کشور انتخابات اسفند ۹۴ است که باید با مشارکت جدی و با راهبردهای شفاف مسیر حرکت کشور را به سمت تعالی و پیشرفت هدایت کنیم و کمک کنیم دولت تدبیر و امید برنامه هایش را به مرحله اجرا برساند .

عارف با تاکید بر اینکه می خواهیم مجلس کارآمدی تشکیل شود،خاطرنشان کرد: مجلس باید همراه با مردم و همگام با دولت باشد. مجلس باید رفیق دولت باشد و نه رقیب دولت، ما چنین مجلسی را در برنامه هایمان پیش بینی کرده ایم و باید برای رسیدن به این مجلس خودمان را آماده کنیم.

تجربه های گذشته اصلاحات را نباید تکرار کنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که رویکردهای مشخصی در برنامه هایمان در نظر گرفته شده است تصریح کرد: یکی از مهمترین رویکرد و راهبرد اصلاحات کسب اکثریت مجلس است و برای دستیابی به این راهبرد اصلی هیچ راهی جز اجماع برای جبهه اصلاحات وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: باید در سراسر کشور اصلاح طلبان یک لیست داشته باشند زیرا نمی خواهیم برخی از تجربه های گذشته که با گفتمان اصلاحات سازگاری ندارد، تکرار کنیم.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به این که شعار اصلاحات دستیابی به اجماع کامل است، ادامه داد: باید وحدت را دنبال کنیم البته تکثر در جبهه اصلاحات، گردهمایی ها و حزب های مختلف سرمایه های معنوی این جبهه هستند البته اگر به درستی استفاده شود و این تکثر زمانی ارزشمند است که در نهایت به وحدت منجر شود.

عارف تاکید کرد: گروه ها باید در این برهه حساس مبنای حرکت را مشترکات بگذارند و قطعاً مشترکات اصلاح طلبان بیش از ۸۰ درصد است و نباید به خاطر ۲۰ درصد مابقی قربانی داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که امروز در پی وحدت هستیم زیرا فردا دیر است و ممکن است اسفند ۹۴ اتفاقی بیفتد که موجب پشیمانی ما در سال های بعد شود گفت: الزاماتی برای رسیدن به وحدت وجود دارد که اولین الزام تامین الگوی رفتار انتخاباتی ۹۲ است.

رئیس بنیاد امید ایرانیان در ادامه با اشاره به الزامات رسیدن به وحدت خاطر نشان کرد: حرکت مبتنی بر اخلاق ،عقلانیت و خرد جمعی، حرکت در چارچوب قانون و تشویق همه دست اندرکاران انتخابات برای حرکت در چارچوب قانون، حرکت برنامه ای و دادن وعده هایی در شان مردم و مجلس از دیگر الزامات رسیدن به وحدت است.

وی با تاکید بر این که مهم ترین کار مجلس آینده حرکت در چارچوب برنامه ششم توسعه است، ادامه داد: ما فرصتی برای وزن کشی نداریم وانتظار داریم افراد وزن کشی را کنار بگذارند و پیروزی تفکر اصلاحات را در دستور کارشان قرار دهند.

عارف با اشاره به این که نباید گروهی در مرکز به بهانه های مختلف برای کوچک ترین و یا بزرگ ترین شهر کاندیدا مشخص کنند و باید استان و سطح ملی به این رویکرد کمک کند، ادامه داد: یکی دیگر از مهم ترین رویکردهای جبهه اصلاحات شناسایی نامزدهای شایسته است البته خیلی از نیروها در حال حاضر در مجلس حضور دارند که باید آن ها تشویق کرد تا بتوانیم مجلس متخصصی تشکیل دهیم البته در مجلس کنونی در کمیسیون های مختلف متخصصین کمی حضور دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه حضور جوانان و بانوان در عرصه های مختلف یکی دیگر از شعارهای اصلاحات است خاطر نشان کرد: شرایط در حال حاضر به گونه‌ای است که باید تعصب جبهه ای داشت و فعالیت های تشکیلاتی را دنبال کرد و اخلاق و خرد جمعی را مبنای حرکت قرار داد.

وی توجه به نقش آفرینی نخبگان اصلاح طلب و گروه های مرجع را در ایجاد همگرایی و وحدت مهم ارزیابی و بر ضرورت اولویت دادن به زنان و جوانان در مجلس آینده تاکید کرد.

هزینه دادن یک پیش فرض برای گفتمان اصلاحات است

عارف همچنین در جلسه هم اندیشی اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان با اشاره به وضعیت کشور در سالهای گذشته و برخوردهایی که با اصلاح طلبان انجام شد، خاطرنشان کرد:در جو امنیتی که در سالهای گذشته ایجاد شده بود و هزینه های غیر منطقی که بر اصلاح طلبان وارد شد عافیت طلبی حکم می کرد جریان اصلاحات دیگر خود را درگیر مسائلی همچون انتخابات نکند حتی برای اصلاح طلبان به خاطر وضعیتی که پیش آمده بود عدم حضور قابل توجیه بود به همین دلیل شخصا با گروه های مختلف اعم از جوانان و نسل اولی ها جلسات متعددی داشتم و تاکید کردم که باید برای تعییر در درون نظام و با ابزارهای قانونی تلاش کنیم که خوشبختانه با همگرایی ایجاد شده حماسه ۲۴ خرداد ۹۲ خلق شد.

وی با بیان اینکه هزینه دادن یک پیش فرض برای گفتمان اصلاحات است،یادآور شد: در گذشته برخی هزینه های غیر منطقی بر اصلاحات تحمیل شد ولی نمی توان به بهانه های مختلف عدم حضور خود در صحنه های مختلف را توجیه کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همه اتفاقات را نمی توان با یک انتخابات حل کرد بر ضرورت تغییرات گام به گام تاکید کرد.

وی ادامه داد: خدا را شاکر هستیم که علی رغم برخی بدبینی‌ها و بی انگیزگی‌ها و فضای امنیتی غیر منطقی که بر کشور حاکم شده بود اصلاح طلبان در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ به اهداف اولیه خود دست پیدا کردند و پیروز انتخابات شدند. در آن انتخابات همه احساس پیروزی کردند حتی رقبای جریان اصلاحات و اعتدال احساس شکست نکردند.

عارف با اشاره به وضعیت دولت تدبیر و امید، بدهی های برجامانده از دولت گذشته را حیرت انگیز دانست و گفت: دولت فعلی باید بدهی های پروژهای دولت گذشته که فقط پز کلنگ زنی و افتتاح آن را به نمایش می گذاشت پرداخت کند.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای وبا قدردانی از حمایت های رهبر معظم انقلاب از تیم مذاکره کننده ،خاطرنشان کرد: اگر اندک انصافی برخی منتقدین و رقبای دولت داشتند باید از تیم مذاکره کننده هسته ای قدردانی می کردند چون همگان می دانند رویارویی با قدرتهای بزرگ جهانی آن هم در موضوعی مانند مسائل پیچیده هسته ای کاری بس دشوار و طاقت فرساست.

رئیس بنیاد امید ایرانیان همچنین با اشاره به انتخابات مجلس با بیان اینکه اصلاح طلبان با برنامه راهبردی در انتخابات حاضر خواهند شد،گفت: در جبهه اصلاحات فرد اصالت ندارد و حرکت بر مدار خرد جمعی مورد توجه است همانگونه که در انتخابات خرداد ۹۲ شخصا وظیفه خود را بر اساس خرد جمعی انجام دادم.