احداث دکل در افغانستان برای شنود ایران!

بولتن نیوز: این دکل با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در روستای حاجی آقاخان افغانستان در دست احداث است برخی مدعی هستند که افغانستان این دکل را با هدف شنود در ایران احداث می کند اما هیچ منبعی به طور قطعی این ادعا را تایید نکرده است.

روستای حاجی آقاخان افغانستان هم مرز با ایران و در نزدیکی شهر دوست محمد شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان قرار دارد و بگفته ساکنان شهردوست محمد ، این روستا که یکی از روستاهای قدیمی افغانستان است در حال حاضر خالی از سکنه می باشد . گفته می شود افغانستان در فاصله دو تا سه کیلومتری ایران ، تعداد زیادی دکل مخابراتی G۴ احداث کرده است که با توجه به ارتفاع بلندشان به راحتی قابل دیدن هستند .