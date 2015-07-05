برترین تصاویر جهان در ۱۴ تیر ۹۴

راهپیمایی چپ گراهای ترکیه به منظور همبستگی با یونان در «استانبول» (AFP)
۱۲۰ ساعت، رکورد طولانی ترین زمان برای پرواز هواپیمای خورشیدی در «ناگویا» ژاپن (AP)
برگزاری مسابقات دوچرخه سواری با ۱۳ کیلومتر مسافت در دانمارک (AP)
حرکت نمایشی گروه موتور سواران در جاده های تایوان (CFP)
برگزاری امتحان نهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی در استان «هنان» چین (Reuters)
مهار اسب های وحشی در اسپانیا (Reuters)
رقابت تیم بلژیک در مسابقات جهانی آتش نشانی «ویرجینیا» (csmonitor)
بچه پلنگی که یک انسان را پدر خود می داند؛ نوار غزه (AP)
مسیر قایقرانی کنار نیلوفرهای آبی در دریاچه نیلوفر استان «ژجیانگ» چین (Reuters)
پرتاب موفقیت آمیز فضانورد روسی به فضا در قزاقستان (Reuters)
پرواز هواپیمای مسافربری مقابل ماه در «کالیفرنیا» (AP)
یک ماهیگیر هنگام جزر دریا برای شکار میگو در سواحل بلژیک (csmonitor)
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