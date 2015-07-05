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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶

برترین تصاویر جهان در ۱۴ تیر ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱۴ تیر ۹۴

تصاویر امروز را از راهپیمایی مردم ترکیه آغاز می‌کنیم. در ادامه تصاویری از رکورد پرواز هواپیمای خورشیدی در ژاپن، پرتاب فضاپیما در قزاقستان و مسابقات دوچرخه سواری دانمارک خواهیم دید.

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کد مطلب 2851877

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