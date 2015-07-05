دیوان محاسبات باید پاسخگوی فعالیت دستگاه های اجرایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی صبح یکشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان دیوان محاسبات استان اظهار داشت: رسیدگی و نظارت افراد و سازمان ها برعملکردشان پیش از ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی از نگاه اسلام ارزشمند است و بسیاری از مشکلات را رفع می کند.

وی تصریح کرد: در روز رستاخیز همه اسرار فاش می شود و زمین همه اتفاقات مخفی و آشکار را گزارش می دهد که شامل اعمال انسان‌ها نیز می‌شود و آن روز انسان مشاهده خواهد کرد همه اعمال ریز و درشت انسان مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: در قیامت همه انسان ها باید پاسخگوی اعمال خود باشند این خود موضوع مهمی است و اما کار آنجایی سخت‌تر می‌شود که انسان باید پاسخگوی اعمال دیگران هم باشد و سختی کار دیوان محاسبات همین است که باید پاسخگوی عملکرد خود و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها باشد.

این مسئول بیان کرد: نباید از قدرت و قلدری برخی‌ها ترس و واهمه ‌ای وجود داشته باشد و باید امر نظارت و قضاوت در مقابل آنها با قدرت انجام شود.

نماینده ولی فقیه در قزوین یادآورشد: نباید اجازه داده شود گردن‌کلفت‌ها دستگاه‌ها را دور بزنند و بیت المال را به سرقت ببرند و دستگاه های نظارتی هم جرأت بررسی آنرا نداشته باشند.