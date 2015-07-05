به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چند ماه گذشته تاکنون برنامه ریزی گسترده‌ای را به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و بین‌المللی در طرح‌های جدید صنایع پتروشیمی ایران آغاز کرده اند.

بر این اساس حتی تاکنون مذاکراتی با چند شرکت بزرگ و بین‌المللی فعال در صنایع پتروشیمی جهان از شرکت‌های انگلیس، آلمان، هلند، ایتالیا، سوئیس، ژاپن و چند کشور آسیایی دیگر هم انجام شده است و مقامات صنایع پتروشیمی ایران پیش بینی می‌کنند در صورت لغو تحریم ‌امکان امضای چندین قرارداد بزرگ در سطح صنایع پتروشیمی فراهم شود.

عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آخرین اظهار نظر رسمی خود با بیان اینکه با نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای به سرعت برنامه‌های توسعه‌ای را به پیش خواهیم برد، گفته است: برنامه ریزی‌های گسترده‌ای به منظور تسهیل سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده و با هدف ایجاد یک جهش بزرگ در این صنعت از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی برای سرمایه گذاری دعوت می‌کنیم.

در شرایط فعلی حدود ۶۰ طرح نیمه کار پتروشیمی و پلیمری در کشور وجود دارد که برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره برداری از این واحدهای پتروشیمی به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

علاوه بر این، به منظور تحقق دومین جهش توسعه‌ای در صنایع پتروشیمی ایران علاوه بر این ۳۰ میلیارد دلار باید حدود ۴۰ میلیارد دلار دیگر منابع مالی، اعتباری و سرمایه گذاران خارجی جذب صنایع پتروشیمی ایران شوند که در این صورت، با افزایش ظرفیت تولید سالانه محصولات پتروشیمی به بیش از ۱۰۰ میلیون تن، ایران عملا از عربستان سعودی در صنایع پتروشیمی جلو می افتد.

با این وجود، ایران حتی در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی و رفع موانع داخلی و خارجی پیش روی سرمایه گذاران خارجی با چالش بزرگی به نام «طرح جدید جذب سرمایه خارجی سابیک عربستان سعودی» باید دست و پنجه نرم کند.

به عبارت دیگر، همزمان با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه ۱+۵ در طول حدود دو سال گذشته تاکنون عربستان سعودی از هیچ تلاشی برای ناکام گذاشتن مذاکرات هسته ای و توافق بزرگ ایران و غرب فروگذار نکرده است.

از این رو این کشور عربی در جدیدترین برنامه خود به دنبال ناکام گذاشتن صنایع پتروشیمی کشور در جذب سرمایه گذاران خارجی و بین‌المللی در صورت لغو تحریم‌ها و محدودیت های خارجی ایران است.

ماجرا از این قرار است که سابیک به عنوان بزرگترین شرکت پتروشیمی دولتی عربستان سعودی یک برنامه رویایی به منظور جلب سرمایه گذاران خارجی و بین‌المللی در صنایع پتروشیمی و پلیمری خود تعریف و قصد اجرای آن تا چند ماه آینده را دارد.

برای اجرای این طرح رویا پردازانه عربستان سعودی قصد دارد تا بازار سهام خود به ارزش ۵۷۰ میلیارد دلار را تا ۱۵ ژوئن به روی سرمایه گذاران خارجی در وال استریت ژورنال باز کند تا جامعه سرمایه گذاری بین‌المللی به بزرگترین اقتصاد شرق میانه و بورس در حال رشد منطقه دسترسی مستقیم داشته باشند.

از سوی دیگر، با اجرای این طرح سهم بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی عربستان در قالب یک برنامه ۱۰ ساله به بیش از چهار برابر افزایش می یابد.

عبدالله آلسویلم مدیرعامل شرکت پترو رابغ، سرمایه گذاری مشترک آرامکو و شرکت شیمیایی سومیموتو که برای توسعه کسب و کار خود به سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری نیاز دارد در مورد این اقدام عربستان می گوید: از منظر امکانات در حال گسترش و تبدیل شدن به بزرگترین شرکت پالایش و پتروشیمی در عربستان سعودی هستیم بر همین اساس برای تسهیل عملیات و ارائه زنجیره ای طولانی از محصولات پتروشیمی که در حال حاضر در دسترس نیست جذب سرمایه گذاران خصوصی و خارجی را در دستور کار قرار داده ایم.

پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح عظیم جذب سرمایه خارجی در صنایع پتروشیمی عربستان قطعا بخش عمده از سرمایه گذاران سرگردان در بازار سرمایه جذب صنایع سودآور پتروشیمیایی بزرگترین تولید کننده نفت جهان خواهند شد و به همین اندازه محدودیت‌های ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت پتروشیمی ایران افزایش می‌یابد.