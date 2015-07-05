افزایش غرق شدگی در کشور/ مرگ ۱۲۰ شهروند در ۶۰ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: از كل تلفات غرقشدگي در دو ماهه نخست امسال ۱۰۲ نفر مرد و ۱۸ نفر زن بودند؛ اين در حالي است كه تعداد مردان فوت شده بر اثر غرقشدگي در مدت مشابه سال قبل همان ۱۰۲ نفر و تعداد زنان ۱۳ نفر بودهاست.
خوزستان در صدر آمار غرقشدگي
بر اساس اين گزارش در اين مدت استانهاي خوزستان با ۲۵، فارس با ۱۰ و گيلان با ۹ فوتي بيشترين آمار تلفات غرقشدگي را داشتهاند. استان مازندران در دو ماهه نخست امسال با ۸ فوتي ناشي از غرقشدگي پس از گيلان در رتبه چهارم قرار دارد.
در اين مدت بيشترين آمار غرقشدگي در رودخانهها به ثبت رسيده كه تعداد تلفات آن ۲۹ نفر بوده است. پس از آن استخر با ۲۳ فوتي، كانالها با ۱۴ فوتي، مناطق خارج از طرح دريا با ۱۱ فوتي، درياچههاي مصنوعي و سد با ۹ فوتي، چاه با ۸ فوتي و محدودههاي ايمنسازي شده دريا با ۴ فوتي در رتبههاي بعدي قرار مي گيرند. بر اساس اين آمار ۲۳ نفر نيز در ساير مكانها جان باختهاند.
در ارديبهشت ماه امسال نيز تلفات غرقشدگي در كشور با افزايش مواجه بود. اين آمار از ۶۳ نفر در ارديبهشت سال گذشته به ۶۵ نفر در سال جاري رسيدهاست.
توصيه هاي کليدي براي پيشگيري از غرقشدگي در رودخانه ها، كانالها و آبهاي كم عمق
از آنجا كه بر اساس آمار هاي موجود تعداد قابل توجهي از موارد غرقشدگي در رودخانه ها و آبهاي كم عمق اتفاق مي افتد در ادامه توصيه هايي براي پيشگيري از غرقشدگي در رودخانه ها مطرح مي شود:
▪ آشنايي با فنون اوليه شنا،آشنايي با محدوديت ها و رعايت آنها از ابتدايي ترين الزامات قبل از شنا است.
▪ اطلاع از وضعيت عمق آب قبل از تصميم به شيرجه زدن و حتي قبل از ورود به آب ضروري است. چرا که شيرجه در آب هاي کم عمق خطر ضربه به سر و نيز شکستگي گردن را به دنبال دارد.هم چنين ورود به آبهاي عميق براي مبتديان، خطر غرق شدگي را افزايش مي دهد.
▪ بررسي دماي آب نيز ضروري است، به عنوان مثال اگر مدت زيادي در آفتاب مانده ايد، از وارد شدن ناگهاني به آب سرد خودداري کنيد، علت اين توصيه پيشگيري از شوک دمايي است.
▪ به هيچ وجه تنها و در محيط هايي که نجات غريق وجود ندارد، شنا نکنيد.
▪ در آب و در موقع شنا از شوخي هاي خطرناک بپرهيزيد.
▪ پس از مصرف داروهايي که موجب خواب آلودگي يا شل شدن عضلات مي شوند، شنا نکنيد.
▪ به هيچ وجه تشت هاي آب و لگن ها و يا حوضچه هاي کوچک آب را در جايي که کودک خردسال وجود دارد، بدون توجه رها نکنيد.
▪ در حمام و حين استفاده از وان مراقب کودکان و سالمندان باشيد.
▪ توانايي خود را در شناکردن بيش از حد در نظر نگيريد. يک سوم قرباني هاي غرق شدگي با فن شنا به طور کامل آشنا بوده اند.
▪ در صورت مواجهه با يک غريق، اگر با فن نجات غريق آشنا نيستيد، سعي کنيد فقط با استفاده از چوب يا طناب يا جليقه نجات و يا تشکيل زنجيره انساني به وي کمک کنيد.
▪ براي نجات يک غريق اول امنيت خود را در نظر بگيريد. از پشت به غريق نزديک شويد و از او بخواهيد تقلا نکند.
▪ پس از رساندن غريق به ساحل، به سرعت با اورژانس تماس بگيريد.
▪ بسياري از رودخانه ها با وجود ظاهري آرام بسيار خطرناك و عميق هستند به نحوي كه فرد بعد از چند قدم جلو رفتن در رودخانه متوجه عمق زياد آن شده و گرفتار گردآب مي شود، بنابراين توصيه مي كنيم بدون اطلاع از وضعيت رودخانه هرگز براي شنا در آن اقدام نكنيد. به ياد داشته باشيم بيشترين غرق شدگي در رودخانه هاي كشور اتفاق افتاده است.
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