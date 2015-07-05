به گزارش خبرگزاری مهر، فرح‌ناز رافع گفت: مردم نوعدوست کشورمان می‌توانند در پایگاه‌های برپا شده در تکایا و مساجد همزمان با شب‌های قدر، صرفا کمک‌های نقدی خود را برای کمک به مردم ستمدیده یمنم ارائه کنند.

وی افزود: همچنین پایگاه‌های هلال‌احمر، پنج‌شنبه و جمعه این هفته در مزار شهدا و مسیر نمازگران روز جمعه آماده دریافت کمک‌های نقدی مردم برای مردم مظلوم یمن است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، عنوان کرد: همچنین با توجه به اهمیت جلب مشارکت مردم در امور خیر، مقرر شده است تا صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی به نفع مردم یمن در راهپیمایی روز قدس در مسیر راهپیمایان استقرار یابد.