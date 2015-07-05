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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶

همزمان با لیالی قدر انجام می شود؛

برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌ نقدی برای مردم یمن

برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌ نقدی برای مردم یمن

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر، از برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک های نقدی مردم کشورمان برای یمن در شبهای قدر در مساجد و تکایا و همچنین پنج‌شنبه و جمعه این هفته در مزار شهدا و مسیر نمازگزاران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح‌ناز رافع گفت: مردم نوعدوست کشورمان می‌توانند در پایگاه‌های برپا شده در تکایا و مساجد همزمان با شب‌های قدر، صرفا کمک‌های نقدی خود را برای کمک به مردم ستمدیده یمنم ارائه کنند.

وی افزود: همچنین پایگاه‌های هلال‌احمر، پنج‌شنبه و جمعه این هفته در مزار شهدا و مسیر نمازگران روز جمعه آماده دریافت کمک‌های نقدی مردم برای مردم مظلوم یمن است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، عنوان کرد: همچنین با توجه به اهمیت جلب مشارکت مردم در امور خیر، مقرر شده است تا صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی به نفع مردم یمن در راهپیمایی روز قدس در مسیر راهپیمایان استقرار یابد.

کد مطلب 2851892
حبیب احسنی پور

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