به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دیدارهای رفت تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان بود که فرهاد ظریف با تشدید مصدومیت دست خود به تهران بازگشت تا مراحل درمانی را پی بگیرد. این در حالی بود که تیم ملی والیبال به روسیه سفر کرد و دو بازی خود را در کازان مقابل این تیم برگزار کرد که هر دو بازی هم با برد 3 امتیازی ایران همراه شد.

بعد از این دو دیدار بود که مهدی مرندی با عملکرد خوب خود نظر کادر فنی تیم ملی والیبال را برای تثبیت جایگاه خود در ترکیب تیم کشورمان جلب کرد و فرهاد ظریف دیگر به فهرست تیم ملی بازنگشت. اگرچه عنوان شده بود که مصدومیت لیبروی تیم ملی پابرجا بوده ولی دلخوری که این بازیکن از بی توجهی به خود توسط کادر فنی تیم ملی و مسئولان فدراسیون والیبال باعث شد تا این بازیکن کاملا از رفتارهای صورت گرفته نسبت به خود دلگیر بوده و شایعه خداحافظی همیشگی وی از تیم ملی مطرح شود.

اما پرس و جوهای خبرنگار مهر نشان داد که خداحافظی وی از تیم ملی صحت ندارد و ظریف که یک بار قبلا از تیم ملی برای همیشه خداحافظی کرده بود و با اصرار مسئولان فدراسیون به تیم ملی بازگشت این بار قصد خداحافظی ندارد با این حال مشخص نیست که کواچ وی را برای اردوهای بعدی تیم ملی دعوت خواهد کرد یا خیر. بخصوص اینکه خوش خبر سرپرست تیم ملی به صراحت عنوان کرد کواچ به مرندی اعتقاد دارد و او گزینه اصلی سرمربی تیم ملی برای دیدارهای آتی خواهد بود.