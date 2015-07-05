هادی حبیبی رئیس کمیته لیگ کشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، هادی حبیبی به عنوان رئیس کمیته لیگ فدراسیون منصوب شد.

بر این اساس در حکم حبیبی آمده است:

"نظر به سوابق جنابعالی در عرصه های ملی و بین المللی ورزش قهرمانی، بر اساس بند ۱۲ از بخش ۳ شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته باشگاه های کشتی کشور، مصوب در پنجمین سمینار عمومی هیأت های کشتی استان های سراسر کشور مورخ ۱/۳/۱۳۹۳، به عنوان رئیس کمیته لیگ فدراسیون کشتی منصوب می‌شوید."

حبیبی عضو اسبق تیم ملی و قهرمان کشتی آزاد آسیا و دانشجویان جهان، سابقه مربیگری تیم ملی کشتی، عضویت در هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و معاونت انستیتو کشتی را در کارنامه کاری خود دارد.