اعتراض ساکنان فاز ۲ شهر جدید هشتگرد در پی۲۰ ساعت بی آبی

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه هشتم تیرماه جاری گزارشی با عنوان «ساکنان فاز ۲ شهرجدید هشتگرد با قطعی ۱۰ ساعته آب مواجه اند» در خبرگزاری مهر منتشر شد. در این گزارش به قطعی مکرر آب در منطقه فاز ۲ شهر جدید هشتگرد پرداخته شد.

پس از گذشت چند روز از انتشار خبر قطعی ۱۰ ساعته آب در منطقه فاز ۲ شهر جدید هشتگرد مردم این منطقه با خبرگزاری مهر تماس گرفتند و از قطعی ۲۰ ساعته آب در روز گذشته در این منطقه خبر دادند.

محمود پایکاری رییس شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص این موضوع در گفتگو با مهر اظهار کرد: قطعی آب در این منطقه مکرر تکرار می شود به همین منظور مسئولان ذیربط باید توجه ویژه ای به این شهر داشته باشند.

پایکاری در ادامه گفت: ما از مسئولان توقع داریم یک انشعاب از سد طالقان به این منطقه اختصاص بدهند تا این مشکل کم آبی ما تا حدودی برطرف شود.

سکنان برخی مناطق شهر جدید هشتگرد با قطعی 3 روزه آب مواجه هستند

رییس شورای شهر جدید هشتگرد اضافه کرد: مناطقی در شهر جدید هشتگرد وجود دارد که ۳ تا ۴ روز آب ندارند در فصل گرما این مشکل برای مردم معضلی است.

پایکاری افزود: با رییس شرکت آب و فاضلاب استان، استاندار و فرمانداران جلسات متعددی برگزار کردیم و طبق آخرین صحبت های اداره آب و فاضلاب امیدواریم تا ۱۵ روز دیگر قسمتی از مشکلات بی آبی مردم این منطقه مرتفع تر شود.

در ادامه آذر امینی یکی ساکنان این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آب از ساعت ۲۳ روز جمعه تا ساعت ۱۹ روز شنبه قطع بود و این قطعی طولانی مدت آب مردم را وادار کرد تا برای حل مشکل خود رو به روی ساختمان شورای سلامی شهر جدید هشتگرد حضور یابند.

به گفته این شهروند؛ مسئولان شهری در این تجمع باز حرف های تکراری زدند و وعده و وعید دادند و ساکنان را با کوله باری از مشکلات راهی منازلشان کردند.

امینی در ادامه گفت: یکی از اعضای شورا شهر از حفر ۲ حلقه چاه آب تا دو هفته دیگر خبر داد.

گفتنی است؛ آب رسانی به این منطقه توسط ۱ حلقه چاه انجام می شود که برای جمعیت ساکن در این منطقه جوابگو نیست.

به گفته ساکنان منطقه فاز دو شهر جدید هشتگرد مسئولان اداره آب و فاضلاب وعده داده بودند که یک حلقه چاه آب احداث کنند که هنوز این وعده عملیاتی نشده است.

در گزارش روز هشتم تیرماه مدیر اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اذعان به وجد مشکل کمبود آب و افت شدید فشار آب در شهر جدد هشتگرد، از بهره برداری ۳ حلقه چاه آب جدید تا پایان تیرماه جاری در این شهر خبر داد و گفت: جمعیت این شهر در حال افزایش است و منابع آب هر سال کاهش محسوسی پیدا می کند.

علیرضا لرستانی در ادامه افزود: در حال مدیریت شبکه آب رسانی هستیم تا چاه های آب به بهره برداری برسد و مشکل افت فشار آب مردم این منطقه برطرف شود.