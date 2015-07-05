یازدهمین دیدار در پنجمین روز تمدید/وزرای خارجه اروپایی هم می رسند

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، وزرای خارجه ایران و آمریکا تا دقایقی دیگر پای میز مذاکره می نشینند. این یازدهمین دیدار این دو نفر از ابتدای هفته گذشته تاکنون است.

محمد جواد ظریف و جان کری از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت وین اولین دیدار کاری خود را در پنجمین روز تمدید یک هفته ای توافق ژنو، آغاز خواهند کرد.

در این دیدار علاوه بر وزاری خارجه، علی اکبر صالحی، ارنست مونیز، سید عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، وندی شرمن و هلگا اشمید حضور خواهند داشت.

از سوی دیگر قرار است امروز وزرای خارجه انگلیس و فرانسه و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر به کوبورگ باز گردند تا آخرین وضعیت نگارش متن توافق جامع را با همتایان خود مرور کنند.