محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص دیدار روز گذشته هزار نفر از استادان و اعضای هیأت های علمی دانشگاه های سراسر کشور با مقام معظم رهبری گفت: یکی از مباحثی که در این جلسه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد توسعه علم و فناوری در کشور بود و ایشان گفتند که میزان رشد علمی کاهش پیدا کرده، در حالی که انتظار می رفت جایگاهی که در گذشته داشتیم را حفظ کنیم و برای کسب جایگاه بهتر تلاش کنیم.

وی افزود: از سخنان مقام معظم رهبری این برداشت می شود که مقداری از این کاهش رشد علمی به این دلیل است که فضای دانشگاه ها به سمت سیاست زدگی و حاشیه ها حرکت کرده و تلاش جدی در جهت تولید علم کم شده است. در حالی که دغدغه اصلی وزارت علوم باید تربیت نسل متعهد، دانشمند، عالم و انقلابی باشد که دارای باورهای عمیق اسلامی و انقلابی باشند و به نظر من نگرانی رهبری در خصوص حاشیه سازی های وزارت علوم جدی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان وزارت علوم باید تلاش کنند تا فضای فعلی دانشگاه ها را بشکنند و اهداف اصلی که وزارت علوم برای آن شکل گرفته است را دنبال کنند. البته وجود بحث های سیاسی منافاتی با علم و دانش ندارد. بلکه سیاست زدگی و حاشیه سازی ها است که دانشگاه را از مسیر اصلی خودش خارج می کند و مخل اهداف وزارت علوم است.

زاهدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند که باید از ظرفیت های علوم انسانی در ارتقا صنعت استفاده کنیم، چراکه در صنعت ممکن است ما بگوییم مسائل فنی و تکنیکی اصل است، اما توجه داشته باشیم که باید روابط انسانی بین کارفرما و کارگر و اصول مدیریتی صحیح وجود داشته باشد و همه اینها مبانی علوم انسانی است. یکی از عللی که نتوانستیم موفقیت های خوبی در حوزه صنعت داشته باشیم عدم توجه به مبانی علوم انسانی است.

وی با اشاره به یکی دیگر از مواردی که در دیدار اساتید دانشگاه با رهبری مطرح شد، افزود: در این جلسه نحوه مصرف بودجه پژوهشی مورد توجه مقام معظم رهبری بود از این رو لازم است که مجلس حتما اقدامات بیشتری از گذشته انجام دهد تا این بودجه حتما در مسیر پژوهش مصرف شود، البته مجلس در قانون بودجه سال جاری بند هایی را آورده است تا نظارت بیشتری بر نحوه مصرف بودجه های پژوهشی در دستگاه ها انجام شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص ورود کمیسیون آموزش به موضوع ظلم های صورت گرفته به بورسیه ها گفت: مقام معظم رهبری موضوع بورسیه ها را به عنوان مثالی از حاشیه سازی ها و سیاسی کاری ها عنوان کردند. اگر فعالیت های وزارت علوم را در ۲ سال گذشته ارزیابی کنیم می بینیم که کارنامه خوبی از جهت توجه به علم و دوری از حاشیه ها ندارد. مقام معظم رهبری از موضوع بورسیه ها به عنوان کار غیر اخلاقی، غیر قانونی و خلاف تدبیر نام بردند.

زاهدی ادامه داد: ماجرای بورسیه ها تنها با این هدف مطرح شد تا از ورود نیروهای متعهد به آموزش عالی و دانشگاه ها جلوگیری شود و وزیر علوم حتما باید از جامعه دانشگاهی و همه افرادی که در جریان بورسیه ها به آنها ظلم شد عذرخواهی کند، باید با کسانی که این فضا را ایجاد کردند و به آن دامن زدند برخورد جدی و قانونی بشود.

وی افزود: به زودی وزیر علوم را به کمیسیون دعوت می کنیم تا در مورد رهنمودهای مقام معظم رهبری و موضوع بورسیه ها صحبت هایی صورت بگیرد و تصمیمات موثری برای بازگشت حقوق ضایع شده از بورسیه ها اتخاذ شود.