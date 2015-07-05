توزیع ناعادلانه درآمد داروخانه ها در کشور/سهم بالای بخش دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر عبدالهی اصل گفت: بارها از دست اندرکاران بیمه و دارو شنیده ایم که با برند و برندسازی در کشور مخالفیم؛ نظام دارویی ما ژنریک است و پول برند پرداخت نمی کنیم و این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد بازار دارویی دنیا بازار برند است و قسمت برندها هم به صورت میانگین ۴ تا ۵ برابر داروهای ژنریک است. پس ما برای کاهش پرداخت های بیمه بازار خود را کوچک نگه داشته ایم. حال این کوچک بودن بازار نه تنها مانع توسعه صنعت داروسازی کشور شده است بلکه باعث کاهش حاشیه سود داروخانه نیز می شود.

وی با بیان اینکه طبق آمار در حال حاضر حدود ۱۲ هزار داروخانه در کشور حدود ۱۱هزار میلیارد تومان داروی کشور را توزیع می کنند تصریح کرد: درآمد داروخانه ها باید بر اساس عدالت باشد و اینطور نباشد که حدود ۲۰۰ داروخانه دولتی کشور حدود ۴۰ درصد بازار دارویی را در اختیار دارند.

عبدالهی همچنین با اشاره به آمار سازمانهای بیمه گر نیز اظهار داشت: تعداد نسخ حدود ۸۰ درصد داروخانه، زیر میانگین این تعداد قرار دارد؛ سهم داروخانه از قیمت مصرف کننده داروهای داخلی ارزان قیمت، ۲۰ و از داروهای وارداتی ۵ تا ۱۲ درصد است، با در نظر گرفتن سهم داروخانه های دولتی در عرضه داروهای گرانقیمت، میزان حق فنی، تعداد نسخ و احتساب هزینه ها مشخص می شود که بیش از ۸ هزار داروخانه های در کشور از محل دارو کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه سود ناخالص دارند.

وی یادآوری کرد: داروخانه درآمدهایی را نیز از محل فروش لوازم بهداشتی و مکمل دارند که فقط مختص آنها نیست.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: منابع کافی برای ارائه خدمات مناسب در بسیاری از داروخانه ها وجود ندارد؛ لذا این پاردوکس موجود باعث نارضایتی مردم از یک سو و داروسازان داروخانه ها از سوی دیگر می شود.

وی در پایان با گفتن اینکه سیاستگذاران کشور باید بدانند که حفظ و ارتقای سلامت یک جامعه و ایجاد رضایت اجتماعی در این راستا هزینه دارد و هزینه ای که در ایران می شود هم نسبت به بسیاری از کشورها که شرایط مشابهی دارند پایینتر است گفت: حق بیمه درمانی کشور در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین تر است و طبیعتا بسیاری از هزینه ها از جیب بیماران پرداخت می شود که بعضا نارضایتی هایی را به دنبال دارد.