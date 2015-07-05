عامل تیراندازی به ماموران انتظامی بوشهر دستگیر شد

سردار حیدر عباس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های زیادی را به منظور بهبود شاخص‌های امنیتی در استان داشته‌ایم و با اجرای طرح‌های مختلف به دستاوردهای بسیار خوبی دست یافته‌ایم.

وی ایجاد امنیت پایدار را لازمه توسعه و پیشرفت جامعه دانست و افزود: کاهش میزان وقوع جرایم و همچنین افزایش کشفیات جرایم را در دستور کار داریم و در این راستا در سال‌های آمار خوبی داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری عامل تیراندازی به ماموران انتظامی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ماموران انتظامی هفته گذشته با حکم قضایی برای بازرسی از یک منزل مسکونی در شهر وحدتیه اقدام کردند که ساکنان این منزل اقدام به تیراندازی به سمت پلیس کردند.

وی با بیان اینکه در این درگیری سه نفر از ماموران انتظامی استان بوشهر زخمی شدند، ادامه داد: سه نفر از عاملان تیراندازی نیز در روز درگیری دستگیر شدند ولی عامل اصلی تیراندازی موفق به فرار شد و متواری بود.

سردار عباس‌زاده به تلاش‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس اشاره کرد و افزود: با اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس مشخص شد که متهم در شهر عالی‌شهر حضور دارد و شب گذشته عملیات پلیس برای دستگیری وی شروع شد.

وی ادامه داد: پلیس با شناسایی محل حضور متهم، این منطقه را در محاصره خود قرار داد و متهم نیز که مسلح بود، دو نفر را در اختیار گرفته بود تا بتواند از این طریق از محل فرار کند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: تعدادی از بستگان متهم را به محل محاصره وی آوردیم و تلاش کردیم که این افراد با گفتگو با متهم، وی را وادار به تسلیم بدون درگیری کنند.

وی اضافه کرد: پس از شش ساعت محاصره، متهم بدون درگیری خود را تسلیم کرد و همراه وی یک قبضه اسلحه کلاشینکف و ۳۰ عددد تیر جنگی نیز کشف شد.