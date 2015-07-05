فرش دستباف تبریز باید در سطح جهانی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غدا حجاوی یکشنبه در دیدار با فعالان تشکل های مردم نهاد در حوزه فرش تبریز اظهار داشت: اعضای هیئت رئیسه اتحادیه جهانی صنایع دستی در مدت اقامت در تبریز و در بازدیدهای انجام شده از کارگاه ها، موزه و بازار فرش دیدگاه مثبتی نسبت به هنر فرش این شهر پیدا کرده اند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش افزود: این امر موجب رونق هرچه بیشتر این هنر ارزنده در این شهر و معرفی و شناخته شدن بیش از پیش این محصول و هنر دستی ارزشمند در نقاط مختلف دنیا خواهد شد چرا که فعالان فرش دستباف تبریز نیز نسبت به عضویت تشکل های مردم نهاد در بخش فرش در این اتحادیه اعلام علاقمندی کرده اند.

حجاوی وجود سبک خاص در بافت و طرح و رنگ فرش های تبریز را از مهمترین دلایل کاندیداتوری این شهر به عنوان پایتخت جهانی فرش عنوان و تصریح کرد: به عنوان نماینده آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی صنایع دستی ارزیابی خود را از تبریز به عنوان پایتخت فرش جهان به مقر اتحادیه در کشور چین ارائه خواهیم داد تا ارزیابی های مورد نیاز در این خصوص صورت گیرد و معتقدیم این نوع فرش باید در سطح جهانی معرفی شود و همه باید در حفظ و اشاعه این هنر کم نظیر فعالیت کنند.

رئیس آسیا و اقیانوسیه اتحادیه جهانی صنایع دستی در پایان با اشاره به رویکرد این نهاد در خصوص معرفی پایتخت های صنایع دستی جهانی اظهار داشت: هر سال چند شهر در دنیا به عنوان پایتخت یک محصول از صنایع دستی انتخاب می شوند که در همین راستا امسال تبریز از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای نامزدی به عنوان پایتخت جهانی فرش پیشنهاد شده است.