به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل حقوقی و سرپرستی کودکان تحت پوشش بهزیستی استان تهران با حضور دکتر سبزواری، جانشین معاون دادستان دادسرای ناحیه ۲۵، صمدیانی، دادیار شعبه ۵ ویژه امور بهزیستی، دکتر شبر، مدیرکل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی کشور، دکتر ابراهیم غفاری، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران به همراه معاونین امور اجتماعی و کارشناسان دفتر شبه خانواده بهزیستی کشور و استان تهران در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

دکتر غفاری، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران هدف از جلسه بررسی مسائل حقوقی فرزندخواندگی با دو تن از نمایندگان داداستانی را بهره گرفتن از دانش و نظرات آنان در تسهیل و تسریع مراحل فرزندخواندگی با حفظ رعایت حقوق کودکان خواند.

وی موفقیت در مراحل فرزندخواندگی و سپردن اطفال به خانواده های واجد شرایط را نتیجه افزایش تعامل، انتقال تجربیات و هم اندیشی علمی و کاربردی بین بهزیستی و دادستانی دانست و تصریح کرد: ایجاد وحدت رویه و ارائه راهکارهای مناسب در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست و ارجاع کودکان به سرپرست امین از اهداف اصلی بهزیستی است.

غفاری با اشاره به شرایط فرزندخواندگی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها طبق نظر قضات، صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است.