به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دومین کنگره بین‌المللی ۱۷۰۰۰ شهید ترور، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مرتضی آقاتهرانی با طرح این سوال که «تروریسم چیست؟ » اظهار داشت: آمریکایی‌ها و کشورهای پرورش‌دهنده گروه‌های تکفیری مثل طالبان، داعش و امثال این گروه‌ها، شعار مبارزه با تروریسم و قیافه محکوم‌کردن تروریسم را به خود می‌گیرند، اما آنها مغالطه می‌کنند و متاسفانه عوام، فریب مغالطه این کشورها را می‌خورند.

وی افزود: این کشورها در حقیقت با این اقدام خود، بر روی قضاوت‌های جهانی تاثیر منفی می‌گذارند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، با اشاره به معنای «مغالطه» در علم منطق گفت: در علم منطق بحثی وجود دارد که چطور می‌شود مغالطه کرد. فردی که می‌خواهد مغالطه کند، از اشتراکات لفظی استفاده می‌کند؛ از الفاظ مشابه برای مقاصد متفاوت استفاده می‌شود.

آقاتهرانی ادامه داد: صهیونیست‌ها و غربی‌ها منظورشان از لفظ تروریسم، مخالفان آمریکا و مخالفت با اهداف صهیونیست‌هاست، اما تلقی ایران و سایر کشورها از این لفظ آدم‌کشی، تجاوز و دخالت آشکار در سرنوشت ملت‌ها و ظلم در حق مردم است، ظاهر الفاظ شبیه هم است، اما رفتارها با یکدیگر کاملا متضاد است.

وی تصریح کرد: فکر نمی‌کنم فردی در دنیا وجود داشته باشد که تروریسم را محکوم نکند؛ همین الان اگر به یک داعشی بگویید، می‌گوید تروریسم محکوم است، اما مفهوم او از تروریسم کجا و مفهوم قربانیان تروریسم کجا!؟.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، انجام کار جدی برای نهادینه‌شدن معنای واقعی تروریسم را خواستار شد و افزود: در این مغالطه باید معنای درست تروریسم برای افکار عمومی جهان تبیین شود، باید بیشتر روی آن کار کنیم. باید ابتدا معنای تروریسم به درستی تبیین شود و پس از آن مصادیق تروریسم برای مردم روشن شود، وگرنه پرورش‌دهندگان تروریسم به سوء استفاده خود از این واژه ادامه می‌دهند.

آقاتهرانی خاطرنشان کرد: همه سیاستمداران و مردم دنیا با تروریسم مخالف و همه آنها با آزادی و حقوق ‌بشر موافقند، اما در جهان امروز همان‌هایی که بر ضد حقوق‌بشر و آزادی جنایت می‌کنند خود را حامی آزادی و حقوق‌بشر معرفی می‌کنند. این رفتار درست مشابه رفتار دزدی است که فریاد می‌زند «آی دزد را بگیرید»، انگار دزد فرد دیگری است و کار دزد، کار مقدسی است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم هشدار داد: افراد و گروهک‌هایی که خاورمیانه را بهم ریخته‌اند، تروریست‌های واقعی هستند، همان افرادی که به دست کشورهای غربی پرورش یافته‌اند. این کشورها تروریسم را محکوم می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران را که اصلا در این وادی نیست، متهم به تروریسم و حمایت از آن می‌کنند و روی این مسئله به شدت کار می‌کنند. این کشورها هم در فضای مجازی به شدت بر ضد جمهوری اسلامی کار می‌کنند و هم در افکار عمومی جهان، اسلام‌هراسی و ایران هراسی را تقویت می‌کنند.

وی برگزاری دومین کنگره بین‌المللی ۱۷ هزار شهید ترور در تهران را اقدامی بسیار خوب و بجا دانست و افزود: باید از ظرفیت این کنگره استفاده کرد تا منظورمان از مفهوم واقعی تروریسم را به گوش جهان برسانیم. باید در این کنگره مفهوم تروریسم به اجماع کشورهای قربانی گذاشته شود.

آقاتهرانی با بیان اینکه در این کنگره باید مرز بین «مقاومت و تروریسم» دقیقا روشن شود، خاطرنشان کرد: این دو کلمه اشتراک لفظی دارند و مورد سوء استفاده صهیونیست‌ها و غربی‌ها قرار گرفته است. آنها مقاومت را برابر تروریسم و تروریسم را عین حقوق‌بشر می‌دانند. در دیدگاه آنها گروه‌های جهادی و مردم فلسطین که از خاک خود دفاع می‌کنند، تروریست و جمهوری اسلامی ایران در حکم حامی تروریسم معرفی می‌شود، اما تجاوزات مستقیم و اقدامات تروریستی گروه‌های تندروی عربی و غربی در حکم آزادی و دفاع از حقوق بشر نهادینه می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به جایگاه، موقعیت و نفوذ رسانه‌ها در انعکاس حقایق جهان، گفت: یکی از بزرگ‌ترین وظایف رسانه‌ها انتشار واقعیات در سطح جهان است. اگر قرار بر رسیدن مطالب حق به گوش جهانیان باشد این رسانه‌ها هستند که باید این وظیفه را اجرایی کنند. رسانه‌ها پژواک انعکاس مطالب حق در سراسر جهان هستند.