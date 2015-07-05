بازیکن تیم صبای قم راهی تیم گسترش فولاد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب کلانتری هافبک تهاجمی تیم فوتبال صبا در لیگ چهاردهم که در فصل گذشته نمایش خوبی با پیراهن صبا داشت در نهایت پیراهن آبی‌رنگ گسترش فولاد تبریز را پوشید.

این بازیکن شیرازی که در ابتدای فصل گذشته به صبا آمده بود، هم در میانه فصل و در پایان فصل بارها از جدایی از صبا صحبت کرده بود و سرانجام از میان پیشنهادهایش، گسترش فولاد تبریز را برای حضور در لیگ پانزدهم انتخاب کرد.

کلانتری فصل گذشته گل‌های حساسی برای تیم صبای قم به ثمر رسانده بود و نقش مهمی در امتیازات کسب‌شده صبا در لیگ چهاردهم داشت و همین امر سبب شد مورد توجه باشگاه‌های لیگ برتری قرار بگیرد.

قرارداد کلانتری با باشگاه گسترش فولاد تبریز یک ساله است و این بازیکن پس از حضور در فجر سپاسی شیراز، فولاد خوزستان و صبای قم، حضور در یک تیم تبریزی را تجربه خواهد کرد.

این در حالی است که در نیم فصل لیگ چهاردهم، باشگاه پرسپولیس تهران به شدت به دنبال جذب کلانتری بود که با عدم توافق مالی باشگاه‌های صبای قم و پرسپولیس این انتقال شکل نگرفت و کلانتری نیز در پایان فصل در فهرست نقل و انتقالات پرسپولیس و برانکو قرار نگرفت.

کلانتری در ۲۳ بازی صبا در لیگ برتر برای این تیم به میدان رفت و برای صبا ۶ گل به ثمر رساند و ۲ پاس گل نیز داد و یکی از گلزنان برتر صبا در فصل گذشته بود گرچه حضور وی در صبا با حاشیه‌هایی نیز همراه شد.

پیش از این روزبه چشمی هافبک تدافعی تیم صبای قم نیز به تیم استقلال تهران پیوسته بود و چند بازیکن دیگر صبای قم نیز در آستانه ترک این تیم قرار دارند در حالی که وضعیت مدیریتی باشگاه صبای قم هنوز نامشخص است.