مصیب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درخواست ارائهشده از جانب برخی هنرمندان در جهت برگزاری مراسم شبهای قدر در حافظیه تأکید کرد: زمانی که شهر شیراز دارای بزرگی همچون حضرت شاهچراغ(ع) است بنابراین باید مراسمات در این حرم برگزار شود.
وی تصریح کرد: شیراز دارای مساجد و امامزادگان فراوان است که هنرمندان نیز باید در کنار دیگر اقشار جامعه در این اماکن مذهبی حضور داشته باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس تأکید کرد: در ایام ماه مبارک رمضان برنامه تلاوت قرآن کریم هر روز در آرامگاه حافظ برگزار میشود که مورد استقبال نیز قرارگرفته است.
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