  1. استانها
  2. فارس
۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵

مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

برنامه تلاوت قرآن هر روز در آرامگاه حافظ برگزار می‌شود

برنامه تلاوت قرآن هر روز در آرامگاه حافظ برگزار می‌شود

شیراز - مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس گفت: برنامه تلاوت قرآن کریم هر روز در آرامگاه حافظ برگزار می‌شود.

مصیب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درخواست ارائه‌شده از جانب برخی هنرمندان در جهت برگزاری مراسم شبهای قدر در حافظیه تأکید کرد: زمانی که شهر شیراز دارای بزرگی همچون حضرت شاه‌چراغ(ع) است بنابراین باید مراسمات در این حرم برگزار شود.

وی تصریح کرد: شیراز دارای مساجد و امامزادگان فراوان است که هنرمندان نیز باید در کنار دیگر اقشار جامعه در این اماکن مذهبی حضور داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس تأکید کرد: در ایام ماه مبارک رمضان برنامه تلاوت قرآن کریم هر روز در آرامگاه حافظ برگزار می‌شود که مورد استقبال نیز قرارگرفته است.

کد مطلب 2851935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها