به گزارش خبرنگار مهر، گودرز صادقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و رسانه های استان اردبیل گفت: اغلب خوابگاه های دانشجویی به ویژه در دانشگاه محقق اردبیلی ساختمان فرسوده دارند و در این راستا با کمبود مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز استان در ساخت مدرسه اقدامات چشمگیری ترتیب داده‌اند، خواستار مشارکت خیرین در ساخت خوابگاه و تامین نیازهای دانشجویان شد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: از ۸۰ هزار دانشجوی استان، نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در دانشگاه محقق اردبیلی تحصیل می‌کنند و این واحد آموزش عالی با کمبود شدید خوابگاه مواجه است.

صادقی افزود: برخی خوابگاه‌ها ساختمان فرسوده دارند و به دلیل کمبود جا بیشتر از ظرفیت واقعی خود پذیرای دانشجویان بوده‌اند که نیاز به ساخت خوابگاه‌های جدید را ضروری ساخته است.

این مسئول با اشاره به توقف ساخت خوابگاه از سوی بخش دولتی در سال‌های اخیر اضافه کرد: در حال حاضر ما مجبوریم از محل درآمدها و منابع داخلی دانشگاه نسبت به ساخت خوابگاه اقدام کنیم.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: از کل دانشجویان این دانشگاه فقط ۳۵ درصد خوابگاه دارند و در برنامه های جدید تخصیص خوابگاه به دانشجویان ارشد و دکتری در دستور کار قرار گرفته است.

صادقی از تجهیز خوابگاه‌ها طی سال گذشته خبر داد و افزود: این دانشگاه در راستای حمایت از دانشجویان بی‌بضاعت، بخشی از هزینه‌های خوابگاه دانشجویان نیازمند را نیز تامین می کند.

وی افزود: امیدواریم با مشارکت خیرین، خوابگاه‌های مناسب برای این دانشگاه احداث شود تا دانشجویان بدون دغدغه فکری به ادامه تحصیل خود متمرکز باشند.