مراسم استقبال از شهدای غواص دوشنبه صبح در ورامین برگزار می شود

سرهنگ محمد کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک برای استقبال شایسته از شهدای غواص اظهار داشت: امشب شهدای غواص مهمان مردم شهرستان قرچک بوده و در امامزاده ابراهیم ولی آباد قرچک حضور خواهند داشت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس جنوبشرق استان تهران افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته آیین استقبال از سه شهید غواص برای ورود به شهرستان ورامین فردا ساعت ۱۲ صبح از میدان پویینک برگزار می شود.

وی ادامه داد: از عموم مردم مومن و انقلابی شهرستان ورامین و علاقه مندان به فرهنگ شهید و شهادت دعوت می شود که با حضور باشکوه خود در این مراسم بار دیگر پیوند خود را با ارمان های انقلاب اسلامی نشان دهند.

کاشانی اضافه کرد: هم اکنون مردم شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا حال و هوای خاصی داشته و خود را آماده استقبال و وداع باشکوه با سه شهید غواص دفاع مقدس می کنند.

گفتنی است بر اساس برنامه اعلام شده در شب بیستم ماه مبارک رمضان، مسجد اعظم جوادآباد میزبان شهدای غواص بوده و در شب ۲۱ ماه رمضان و همزمان با شب شهادت امام علی(ع) پیکر سه شهید غواص به امامزاده ابراهیم ولی آباد قرچک منتقل خواهد شد.

همچنین در شام غریبان شهادت امام علی(ع)، مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین میزبان سه شهید غواص خواهد بود و مردم ولایتمدار ورامین با این شهدا تجدید میثاق کرده و تشییع سه شهید غواص دفاع مقدس از مسجد صاحب الزمان به سوی گلزار شهدای سید فتح الله برگزار می شود.