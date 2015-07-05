پخش زنده مراسم روزانه ترتیل خوانی قرآن کریم در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ نفر از همکاران ما در صدا و سیمای مرکز لرستان با استقرار دو واحد سیار تلویزیونی و چهار گروه در استودیوهای پخش و بیش از ۱۵ گروه خبری کار پوشش راهپیمایی روز قدس را در شهر خرم آباد و سایر شهرستانهای استان انجام می دهند.

وی به ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی روز قدس اشاره کرد و افزود: ویژه برنامه های زنده راهپیمایی از شبکه افلاک و رادیو لرستان از ساعت ۱۰ آغاز و تا پایان راهپیمایی ادامه خواهند داشت.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان ادامه داد: در این برنامه ها علاوه بر پخش زنده راهپیمایی، با حضور کارشناسان، علما و اساتید به تحلیل پیام های راهپیمایی روز قدس، مسئله فلسطین و تاثیر گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر موج بیداری اسلامی در نقاط مختلف دنیا و ضرورت همدلی و همزبانی در مقابل دشمنان اسلام پرداخته می شود.

بازوند در ادامه سخنان خود به دیگر برنامه های صدا و سیمای مرکز لرستان در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: پخش زنده مراسم روزانه ترتیل خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ و همچنین پخش زنده مراسم شب های قدر در مصلای الغدیر خرم آباد از جمله این برنامه ها خواهد بود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان با اشاره به پوشش مراسم شب قدر در مصلای الغدیر خرم آباد عنوان کرد: شبکه افلاک در ادامه پخش زنده مراسم شب های قدر، مراسم شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مصلای الغدیر خرم آباد را از ساعت ۲۴ تا ۳ بامداد به طور زنده پخش خواهد کرد.