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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان خبر داد:

پخش زنده مراسم روزانه ترتیل خوانی قرآن کریم در ماه رمضان

پخش زنده مراسم روزانه ترتیل خوانی قرآن کریم در ماه رمضان

خرم آباد - مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان از پخش زنده مراسم روزانه ترتیل خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ نفر از همکاران ما در صدا و سیمای مرکز لرستان با استقرار دو واحد سیار تلویزیونی و چهار گروه در استودیوهای پخش و بیش از ۱۵ گروه خبری کار پوشش راهپیمایی روز قدس را در شهر خرم آباد و سایر شهرستانهای استان انجام می دهند.

وی به ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی روز قدس اشاره کرد و افزود: ویژه برنامه های زنده راهپیمایی از شبکه افلاک و رادیو لرستان از ساعت ۱۰ آغاز و تا پایان راهپیمایی ادامه خواهند داشت.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان ادامه داد: در این برنامه ها علاوه بر پخش زنده راهپیمایی، با حضور کارشناسان، علما و اساتید به تحلیل پیام های راهپیمایی روز قدس، مسئله فلسطین و تاثیر گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر موج بیداری اسلامی در نقاط مختلف دنیا و ضرورت همدلی و همزبانی در مقابل دشمنان اسلام پرداخته می شود.

بازوند در ادامه سخنان خود به دیگر برنامه های صدا و سیمای مرکز لرستان در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: پخش زنده مراسم روزانه ترتیل خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ و همچنین پخش زنده مراسم شب های قدر در مصلای الغدیر خرم آباد از جمله این برنامه ها خواهد بود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان با اشاره به پوشش مراسم شب قدر در مصلای الغدیر خرم آباد عنوان کرد: شبکه افلاک در ادامه پخش زنده مراسم شب های قدر، مراسم شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مصلای الغدیر خرم آباد را  از ساعت ۲۴ تا ۳ بامداد به طور زنده پخش خواهد کرد.

کد مطلب 2851949

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