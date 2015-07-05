به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح یکشنبه در همایش مفهوم‌شناسی فرهنگ و مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی در بوشهر اظهار داشت: آموزش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید تلاش شود که همه مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف از آموزش‌ها بهره‌مند شوند.

وی به جایگاه ویژه فرهنگ در دنیای امروز اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم برای آموزش مربوط به مباحث فرهنگی است که باید برنامه‌ریزی مناسبی در این بخش صورت بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه توانمندسازی مدیران باید در اولویت برنامه‌های آموزشی باشد، ادامه داد: توجه ویژه به آموزش مدیران در حوزه فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خواستار افزایش فعالیت‌های آموزشی ویژه مدیران در بخش فرهنگی شد و اضافه کرد: از برنامه‌های آموزشی مدیران در بخش فرهنگی حمایت می‌کنیم و امیدواریم شاهد افزایش این برنامه‌ها باشیم.

زرین‌فر گفت: باید کمیته‌های تخصصی نیز در کنار این همایش‌ها برگزار شود تا شاهد دستاوردهای مناسب این همایش‌ها باشیم و اثرات آن را در بهبود وضعیت مدیریتی استان در بخش فرهنگی شاهد باشیم.

لازم به ذکر است که سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این همایش به تدریس پرداخت.